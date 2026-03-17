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Новини Відео Російська армія
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Окупанти залишають тіла своїх солдатів на полі бою, а забирають лише голови, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські командири наказують своїм підлеглим не евакуйовувати тіла ліквідованих солдатів із поля бою, а забирати лише голови та документи, щоб вистачило для ідентифікації.

Про це свідчить перехоплена розмова загарбників, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Замість гідного поховання на російських солдатів чекає сокира товаришів за наказом зверху. Це не поодинокий випадок, а стала "традиція" окупаційних військ", – зауважують у ГУР.

Дані розвідки свідчать, що російські командири уже неодноразово віддавали накази щодо обезголовлення тіл замість евакуації, діючи за прямою вказівкою вищого керівництва.

За словами самих окупантів, подібні накази їхнього командування обумовлені тим, що ціле тіло виносити важко. Якщо ж воно довго лежить, евакуація стає "проблемою".

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Автор: 

армія рф (22455) поховання (248) ліквідація (4628) росія (47931) евакуація (2618) ГУР (971)
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Топ коментарі
+10
Це вже якісь "Зловещие мертвецы")))
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17.03.2026 14:07 Відповісти
+9
У японців подібне практикувалося, до епохи "Мейдзі" (до початку 19 ст). Але це робилося з іншої причини - голови були "трофеями", для воїнів-самураїв. І, щоб позбавить ворога такого "трофею, "однополчани" відрубували голови своїм загиблим, і виносили з поля бою...
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17.03.2026 14:18 Відповісти
+9
Ну - для кацапів голови їх однополчан - не трофеї, а "единица учёта и отчётности"!...
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17.03.2026 14:59 Відповісти

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