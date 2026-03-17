Оккупанты оставляют тела своих солдат на поле боя, а забирают только головы - перехват ГУР. АУДИО

Российские командиры приказывают своим подчинённым не эвакуировать тела убитых солдат с поля боя, а забирать только головы и документы, чтобы их хватило для идентификации.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор захватчиков, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Вместо достойного погребения российских солдат ждет топор товарищей по приказу сверху. Это не единичный случай, а устоявшаяся "традиция" оккупационных войск", – отмечают в ГУР.

Данные разведки свидетельствуют, что российские командиры уже неоднократно отдавали приказы об обезглавливании тел вместо эвакуации, действуя по прямому указанию высшего руководства.

По словам самих оккупантов, подобные приказы их командования обусловлены тем, что целое тело выносить трудно. Если же оно долго лежит, эвакуация становится "проблемой".

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