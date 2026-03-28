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Сили безпілотних систем уразили ворожий ЗРК "Тор" на Луганщині. ВIДЕО

Оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" противника в Луганській області.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ, публікуючи кадри бойової роботи, інформує Цензор.НЕТ.

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Уражено ворожий ЗРК "Тор"

"У межах єдиної логіки Сили безпілотних систем уражають засоби ППО противника на ключових напрямках. З кожним днем "жирних" цілей стає менше, але вони ще є. І ми продовжимо їх знищувати", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що операцію проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень.

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ЗРК (295) Сили безпілотних систем (557) Луганська область (4942)
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