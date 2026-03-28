Сили безпілотних систем уразили ворожий ЗРК "Тор" на Луганщині. ВIДЕО
Оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" противника в Луганській області.
Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ, публікуючи кадри бойової роботи, інформує Цензор.НЕТ.
Уражено ворожий ЗРК "Тор"
"У межах єдиної логіки Сили безпілотних систем уражають засоби ППО противника на ключових напрямках. З кожним днем "жирних" цілей стає менше, але вони ще є. І ми продовжимо їх знищувати", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що операцію проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень.
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