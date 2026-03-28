Силы беспилотных систем поразили вражеский ЗРК "Тор" в Луганской области. ВИДЕО
Операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" противника в Луганской области.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ, публикуя кадры боевой работы, информирует Цензор.НЕТ.
Поражен вражеский ЗРК "Тор"
"В рамках единой логики Силы беспилотных систем поражают средства ПВО противника на ключевых направлениях. С каждым днем "жирных" целей становится меньше, но они еще есть. И мы продолжим их уничтожать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция проведена во взаимодействии с Центром глубинных поражений.
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