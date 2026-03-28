Силы беспилотных систем поразили вражеский ЗРК "Тор" в Луганской области. ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" противника в Луганской области.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ, публикуя кадры боевой работы, информирует Цензор.НЕТ.

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Поражен вражеский ЗРК "Тор"

"В рамках единой логики Силы беспилотных систем поражают средства ПВО противника на ключевых направлениях. С каждым днем "жирных" целей становится меньше, но они еще есть. И мы продолжим их уничтожать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проведена во взаимодействии с Центром глубинных поражений.

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