Попри заяви про "перемир’я", РФ може готувати провокації: СБУ закликала українців бути пильними на Великдень. ВIДЕО
СБУ закликала громадян бути пильними під час відвідування масових заходів на Великдень.
Про це повідомив пресцентр Служби безпеки, передає Цензор.НЕТ.
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Подробиці
"Попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти України та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.
Співробітники СБУ системно діють на випередження і запобігають більшості таких злочинів", - йдеться в повідомленні.
Українські спецслужби регулярно викривають російську агентуру на штучному розпалюванні конфліктів між представниками різних конфесій та релігійних громад.
Паралельно контррозвідка СБУ викриває спроби ворога із вербування українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.
Основними "цілями" окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів.
Рекомендації для українців
- бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;
- не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;
- повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;
- повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують "легкий заробіток";
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;
- у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;
- дотримуватися встановленої комендантської години тощо.
Служба безпеки нагадала про спеціальну гарячу лінію за номером 1516.
Також із СБУ можна зв'язти через інші канали зв’язку:
- чат-бот "Спали" ФСБшника";
- email: [email protected]
Будь ласка, зачекайте...
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