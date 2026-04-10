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Попри заяви про "перемир’я", РФ може готувати провокації: СБУ закликала українців бути пильними на Великдень. ВIДЕО

СБУ закликала громадян бути пильними під час відвідування масових заходів на Великдень. 

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти України та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.

Співробітники СБУ системно діють на випередження і запобігають більшості таких злочинів", - йдеться в повідомленні.

Українські спецслужби регулярно викривають російську агентуру на штучному розпалюванні конфліктів між представниками різних конфесій та релігійних громад.

Паралельно контррозвідка СБУ викриває спроби ворога із вербування українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.

Основними "цілями" окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів.

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Рекомендації для українців

  • ⁠бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;
  • не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;
  • ⁠повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують "легкий заробіток";
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;
  • ⁠у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;
  • ⁠дотримуватися встановленої комендантської години тощо.

Служба безпеки нагадала про спеціальну гарячу лінію за номером 1516.

Також із СБУ можна зв'язти через інші канали зв’язку:

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Автор: 

Великдень (384) СБУ (14080)
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