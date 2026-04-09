У Києві не змінюватимуть комендантську годину на Великдень
У Києві на Великдень комендантська година діятиме без змін — з півночі до п’ятої ранку, попри проведення нічних богослужінь у деяких храмах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речниці столичної поліції Ганни Страшок.
За її словами, правоохоронці заздалегідь рекомендували настоятелям храмів утриматися від нічних служб. У більшості церков богослужіння відбуватимуться ввечері або зранку, однак частина храмів все ж проводитиме служби протягом ночі.
Як діяти під час нічних богослужінь
У поліції радять громадянам заздалегідь планувати участь у святкових службах. Вірянам варто або повернутися додому до початку комендантської години, або залишатися у храмі до її завершення.
"Це не буде порушенням, якщо є форс-мажор або необхідність вийти. Поліція ставиться до таких ситуацій з розумінням", — пояснила Страшок.
Водночас правоохоронці закликають дотримуватися встановлених обмежень і не наражати себе на небезпеку.
Посилені заходи безпеки на свята
У Національній поліції України повідомили, що під час Великодніх свят правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.
За потреби можуть проводитися превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки, щоб запобігти провокаціям і забезпечити безпеку громадян.
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв про можливість запровадження великоднього перемир’я, однак Дмитро Пєсков повідомив, що чіткої ініціативи з цього приводу не надходило.
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