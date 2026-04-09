В Киеве не будут менять комендантский час на Пасху
В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений - с полуночи до пяти утра, несмотря на проведение ночных богослужений в некоторых храмах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении спикера столичной полиции Анны Страшок.
По ее словам, правоохранители заранее рекомендовали настоятелям храмов воздержаться от ночных служб. В большинстве церквей богослужения будут проходить вечером или утром, однако часть храмов все же будет проводить службы в течение ночи.
Как вести себя во время ночных богослужений
В полиции советуют гражданам заранее планировать участие в праздничных службах. Верующим следует либо вернуться домой до начала комендантского часа, либо оставаться в храме до его окончания.
"Это не будет нарушением, если есть форс-мажор или необходимость выйти. Полиция относится к таким ситуациям с пониманием", - пояснила Страшок.
В то же время правоохранители призывают соблюдать установленные ограничения и не подвергать себя опасности.
Усиленные меры безопасности на праздники
В Национальной полиции Украины сообщили, что во время пасхальных праздников правоохранители будут работать в усиленном режиме.
При необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности выборочные проверки, чтобы предотвратить провокации и обеспечить безопасность граждан.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о возможности введения пасхального перемирия, однако Дмитрий Песков сообщил, что четкой инициативы по этому поводу не поступало.
