В Киеве не будут менять комендантский час на Пасху

В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений - с полуночи до пяти утра, несмотря на проведение ночных богослужений в некоторых храмах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении спикера столичной полиции Анны Страшок.

По ее словам, правоохранители заранее рекомендовали настоятелям храмов воздержаться от ночных служб. В большинстве церквей богослужения будут проходить вечером или утром, однако часть храмов все же будет проводить службы в течение ночи.

Как вести себя во время ночных богослужений

В полиции советуют гражданам заранее планировать участие в праздничных службах. Верующим следует либо вернуться домой до начала комендантского часа, либо оставаться в храме до его окончания.

"Это не будет нарушением, если есть форс-мажор или необходимость выйти. Полиция относится к таким ситуациям с пониманием", - пояснила Страшок.

В то же время правоохранители призывают соблюдать установленные ограничения и не подвергать себя опасности.

Усиленные меры безопасности на праздники

В Национальной полиции Украины сообщили, что во время пасхальных праздников правоохранители будут работать в усиленном режиме.

При необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности выборочные проверки, чтобы предотвратить провокации и обеспечить безопасность граждан.

