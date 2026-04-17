Bihus.Info знайшли "таємного" заступника директора ДБР Пекаря із мільйонною зарплатою та дорогими активами. ВIДЕО

Журналісти дізналися, що у директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова є ще один заступник Ростислав Пекар, про якого досі не було жодної публічної інформації. Він отримує понад 3 мільйони гривень заплати на рік та користується новим службовим Toyota Prado за приблизно 60 тисяч доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Таємний" заступник

Журналісти зазначають, що імʼя Ростислава Пекаря відсутнє на офіційному сайті ДБР.

За інформацією джерел Bihus.Info, Пекар став заступником директора ДБР Олексія Сухачова у 2025 році. Хоча призначення на таку посаду передбачає відкритий конкурс, жодної інформації про його проведення немає. Ба більше, немає й згадок про Пекаря як заступника – ні в деклараціях, ні на сайті чи у звітах Бюро, ні навіть у Google.

Водночас, як зауважують журналісти, така "непублічність" не заважає заступнику директора отримувати зарплату у понад 3 мільйони гривень на рік та користуватися новим службовим Toyota Prado за приблизно 60 тисяч доларів.

До приходу Пекаря в ДБР у 2021 році, він відслужив 20 років у податковій міліції. За чотири роки в Бюро він, за даними джерел Bihus.Info, з посади оперативного працівника виріс до заступника директора.

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Майновий стан родини Пекаря

Журналістів зацікавило не лише стрімке кар’єрне зростання Пекаря, а й покращення майнового стану та масштабування бізнесу його рідні, які відбувалися паралельно з його кар’єрою.

Так, наприклад, дохід компанії дружини Пекаря Анни почав стрімко зростати після появи жінки в декларації посадовця у 2017 році. На той момент Пекар обіймав посаду начальника оперативного управління податкової інспекції району Києва. За кілька років після переходу Пекаря до ДБР жінка й запустила виробництво власної лінійки доглядової косметики, а у 2024 році зареєструвала компанію в Польщі.

У 2017 році жінка вклалася у квартиру в елітному ЖК "А52" у центрі столиці та у дорогу земельну ділянку під Києвом.

Наступного року дружина Пекаря вклалася у столичний офіс на 160 квадратів, а незабаром, у 2019-му, стала власницею будинку в дорогому котеджному містечку "Золоче". Загалом жінка за кілька перших років життя з Пекарем накупила нерухомості на мінімум 300 тисяч доларів, зазначають журналісти.

Дорога нерухомість також є в батька та тещі Пекаря. У 2017 році Нарʼян Пекар, батько ДБРівця, купив комерційне приміщення в Харкові за приблизно 180 тисяч доларів. Теща ж Пекаря у 2020 році стала власницею ста квадратів комерції в дорогому столичному ЖК "Einstein Concept House".

Нерухомість мала б обійтися їй у приблизно 5 мільйонів гривень. Втім журналісти не змогли знайти пояснення походження грошей на ці дорогі покупки ріднею Пекаря. Сам же чоловік відмовився прокоментувати джерела походження коштів на зазначену нерухомість.

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Можливе пояснення "таємності"

Окрім збігів між кар’єрним зростанням Пекаря, дорогими покупками нерухомості його рідні та масштабуванням бізнесу дружини, журналісти виявили ще низку обставин, які можуть пояснювати, чому діяльність Пекаря в ДБР залишається такою "таємною".

За інформацією джерел Bihus.Info, після приходу Пекаря у ДБР до Бюро зайшов постачальник, який почав укладати з органом "таємні" договори. За цими контрактами компанії могли виплатити приблизно 50 мільйонів гривень. Відомо, що вона спеціалізується на кібербезпеці. Водночас, за даними журналістів, до призначення на посаду заступника Пекар очолював Головне оперативно-технічне управління – напрям, який безпосередньо перетинається з профілем діяльності цієї компанії. Також встановлено, що її директор, як і сам Пекар, раніше проходив службу у податковій міліції.

Після виходу розслідування Пекар у відповідь на запит зазначив, що жодних позаслужбових чи дружніх стосунків із директором цієї компанії не підтримує. Пекар також стверджує, що до його службових обовʼязків не входить участь у процедурах закупівель.

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