Теща наближеного до Татарова посадовця Нацполу Шевчишена купила елітне житло в Києві, а дружина рекламувала шахрайську схему, - ЗМІ
Теща заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Артема Шевчишена має квартиру в одному із найдорожчих ЖК Києва за щонайменше 430 тисяч доларів. Дружина ж посадовця отримує високі доходи, походження яких викликає запитання, а в минулому просувала проєкт з ознаками фінансової піраміди.
Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Зв'язок з Татаровим
Видання називає полковника Артема Шевчишина наближеним до заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Останній вважається куратором правоохоронної системи України.
- Зокрема, раніше "Схеми" зазначали, що Шевчишен і Татаров — земляки, які народилися в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Саме під керівництвом Татарова полковник захистив кандидатську та докторську роботу.
Елітна нерухомість тещі Шевчишена
Так, у листопаді 2019 року теща Шевчишена, Наталія Спориш придбала в "Тетріс Холл" квартиру площею майже 110 квадратних метрів. Наразі квартири такої площі з ремонтом у комплексі продаються за щонайменше 800 тисяч доларів.
Якщо говорити про листопад 2019 року, то в той час квадратний метр у "Тетріс Холлі" коштував щонайменше 3,5 тис. доларів. Тобто мінімальна ціна квартири, як у тещі Шевчишена, могла становити близько 380 тисяч доларів –– понад 9 млн грн за курсом на момент придбання житла.
У грудні 2019 року Наталія Спориш придбала паркомісце в цьому ЖК. Ціни на паркомісця в "Тетріс Холлі" тоді трималися на рівні близько 50–55 тисяч доларів. Загальна ринкова вартість нерухомості, придбаної тещею поліціянта, може становити щонайменше 430 тисяч доларів.
Видання нагадує, що тещі Шевчишена зараз 56 років. Вона не має власного бізнесу та не є підприємицею. Журналісти дізналися, що жінка з таким ім’ям раніше працювала вчителькою в Бориспільському ліцеї імені Павла Чубинського.
У ліцеї згодом повідомили, що вона викладала українську мову й літературу, однак звільнилася ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тож звідки в тещі посадовця гроші на таку нерухомість — невідомо.
У декларації полковника за 2018-2024 роки вказувалось, що він разом із дружиною Катериною живе у квартирі тещі на лівому березі Києва. Однак hromadske встановило, що дружина поліцейського періодично буває в "Тетріс Холлі".
Код фінансового успіху дружини полковника та схеми з "криптою"
Дружина полковника Катерина Шевчишена раніше працювала слідчою, потім отримала свідоцтво адвоката, а у квітні 2023 року зареєструвалася як ФОП. Основним видом її діяльності вказана медична практика, серед додаткових — надання інформаційних послуг.
Як свідчить декларація полковника, з квітня 2023 до кінця 2024 року його дружина в ролі підприємиці заробила 8,3 млн грн. Тобто середньомісячний дохід Катерини Шевчишеної становив 400 тисяч гривень.
- Жінка веде свою сторінку в Instagram і називає там себе психологом та коучем. Шевчишена також вказує, що має сертифікати за напрямами Таро та ведичної нумерології, трансформаційного коучингу, а також є сертифікованою НЛП-практикинею.
У своїх публікаціях вона, зокрема, пропонує допомогти побачити так званий код фінансового успіху, стверджуючи, що "є один код у даті народження, який або притягує гроші, або блокує їх".
Аудиторія її сторінки становить близько півтори тисячі підписників, а публікації зазвичай набирають близько десяти вподобань. Згідно з опублікованими на сторінці прайсами, вартість послуг дружини полковника стартує з відносно невисоких сум.
Водночас Катерина Шевчишена є кандидаткою юридичних наук та, як зазначили журналісти, займається науковою діяльністю. Так, 28 квітня 2023 року в науковому збірнику Міністерства внутрішніх справ опублікували статтю Шевчишеної "Окремі види шахрайських схем із криптовалютою", присвячену криптошахрайству. У ній дружина Артема Шевчишена звертає увагу на найпопулярніші схеми з криптовалютою. Однією з таких є шахрайство у сфері соціальної інженерії.
Щоправда, вже через пів року після публікації статті Катерина Шевчишена стала обличчям фінансового проєкту FANSEE. Він, як зазначає hromadske, має ознаки фінансової піраміди. Тільки інвестиції передбачалися саме криптовалютою. Вона була однією з тих, хто просував FANSEE.
Проєкт позиціонували як соцмережу для монетизації контенту. Користувачам платформи обіцяли стабільний дохід, а інвесторам пропонували вкладати крипту в обмін на внутрішні токени.
Прибутки інвесторам також обіцяли високі. В одній із презентацій вказувалось, нібито інвестиція у 100 тисяч доларів могла перетворитися у понад 200 тисяч доларів доходів за рік. Також представники FANSEE обіцяли, що за нових учасників інвестори отримають винагороду. І чим більше нових учасників ті приведуть, тим більшою буде винагорода.
Через деякий час проєкт FANSEE перестав існувати. А інвестори розповіли журналістам, що не змогли повернути свої гроші. Однак до правоохоронців вони не зверталися.
Коментар родини Шевчишених
Журналісти звернулися до Шевчишеної, аби отримати коментар щодо її участі в проєкті FANSEE та щодо її швидкого злету як коуча-нумерлога. Однак вона не виявила бажання спілкуватися й заблокувала акаунт журналістів.
Артем Шевчишен відмовився від інтерв'ю зі ЗМІ, але надіслав відповідь на запит.
У hromadske додали, що за день до публікації матеріалу, Шевчишен подав нову декларацію. Там він вже вказав, що його родина живе у "Тетріс Холлі" з початку 2025 року.
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Олег Леусенко@leusenko1
Ціни у промисловості зросли одразу на 22,3% за місяць. Це рекордний стрибок за понад 30 років. В Україні різко дорожчають яйця, хліб, сало, м'ясо, риба. Українців зобов'язали декларувати всі держвиплати. А що там із "чесним" декларуванням Єрмака, Міндіча, Галущенка, Баканова, Юзіка, блазнів Кварталу-95, Олени Зеленської?