Теща наближеного до Татарова посадовця Нацполу Шевчишена купила елітне житло в Києві, а дружина рекламувала шахрайську схему, - ЗМІ

Теща заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Артема Шевчишена має квартиру в одному із найдорожчих ЖК Києва за щонайменше 430 тисяч доларів. Дружина ж посадовця отримує високі доходи, походження яких викликає запитання, а в минулому просувала проєкт з ознаками фінансової піраміди.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Зв'язок з Татаровим

Видання називає полковника Артема Шевчишина наближеним до заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Останній вважається куратором правоохоронної системи України.

Зокрема, раніше "Схеми" зазначали, що Шевчишен і Татаров — земляки, які народилися в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Саме під керівництвом Татарова полковник захистив кандидатську та докторську роботу.

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Елітна нерухомість тещі Шевчишена

Так, у листопаді 2019 року теща Шевчишена, Наталія Спориш придбала в "Тетріс Холл" квартиру площею майже 110 квадратних метрів. Наразі квартири такої площі з ремонтом у комплексі продаються за щонайменше 800 тисяч доларів.

Фото: ЖК Тетріс Холл / hromadske







Якщо говорити про листопад 2019 року, то в той час квадратний метр у "Тетріс Холлі" коштував щонайменше 3,5 тис. доларів. Тобто мінімальна ціна квартири, як у тещі Шевчишена, могла становити близько 380 тисяч доларів –– понад 9 млн грн за курсом на момент придбання житла.

У грудні 2019 року Наталія Спориш придбала паркомісце в цьому ЖК. Ціни на паркомісця в "Тетріс Холлі" тоді трималися на рівні близько 50–55 тисяч доларів. Загальна ринкова вартість нерухомості, придбаної тещею поліціянта, може становити щонайменше 430 тисяч доларів.

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Фото: Ціни на нерухомість у ЖК Тетріс Холл







Видання нагадує, що тещі Шевчишена зараз 56 років. Вона не має власного бізнесу та не є підприємицею. Журналісти дізналися, що жінка з таким ім’ям раніше працювала вчителькою в Бориспільському ліцеї імені Павла Чубинського.

У ліцеї згодом повідомили, що вона викладала українську мову й літературу, однак звільнилася ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тож звідки в тещі посадовця гроші на таку нерухомість — невідомо.

У декларації полковника за 2018-2024 роки вказувалось, що він разом із дружиною Катериною живе у квартирі тещі на лівому березі Києва. Однак hromadske встановило, що дружина поліцейського періодично буває в "Тетріс Холлі".

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Код фінансового успіху дружини полковника та схеми з "криптою"

Дружина полковника Катерина Шевчишена раніше працювала слідчою, потім отримала свідоцтво адвоката, а у квітні 2023 року зареєструвалася як ФОП. Основним видом її діяльності вказана медична практика, серед додаткових — надання інформаційних послуг.

Як свідчить декларація полковника, з квітня 2023 до кінця 2024 року його дружина в ролі підприємиці заробила 8,3 млн грн. Тобто середньомісячний дохід Катерини Шевчишеної становив 400 тисяч гривень.

Жінка веде свою сторінку в Instagram і називає там себе психологом та коучем. Шевчишена також вказує, що має сертифікати за напрямами Таро та ведичної нумерології, трансформаційного коучингу, а також є сертифікованою НЛП-практикинею.

Фото: Instagram Катерини Шевчишеної







У своїх публікаціях вона, зокрема, пропонує допомогти побачити так званий код фінансового успіху, стверджуючи, що "є один код у даті народження, який або притягує гроші, або блокує їх".

Аудиторія її сторінки становить близько півтори тисячі підписників, а публікації зазвичай набирають близько десяти вподобань. Згідно з опублікованими на сторінці прайсами, вартість послуг дружини полковника стартує з відносно невисоких сум.

Водночас Катерина Шевчишена є кандидаткою юридичних наук та, як зазначили журналісти, займається науковою діяльністю. Так, 28 квітня 2023 року в науковому збірнику Міністерства внутрішніх справ опублікували статтю Шевчишеної "Окремі види шахрайських схем із криптовалютою", присвячену криптошахрайству. У ній дружина Артема Шевчишена звертає увагу на найпопулярніші схеми з криптовалютою. Однією з таких є шахрайство у сфері соціальної інженерії.

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Щоправда, вже через пів року після публікації статті Катерина Шевчишена стала обличчям фінансового проєкту FANSEE. Він, як зазначає hromadske, має ознаки фінансової піраміди. Тільки інвестиції передбачалися саме криптовалютою. Вона була однією з тих, хто просував FANSEE.

Проєкт позиціонували як соцмережу для монетизації контенту. Користувачам платформи обіцяли стабільний дохід, а інвесторам пропонували вкладати крипту в обмін на внутрішні токени.

Фото: Публікація FANSEE від 3 грудня 2023 року

Прибутки інвесторам також обіцяли високі. В одній із презентацій вказувалось, нібито інвестиція у 100 тисяч доларів могла перетворитися у понад 200 тисяч доларів доходів за рік. Також представники FANSEE обіцяли, що за нових учасників інвестори отримають винагороду. І чим більше нових учасників ті приведуть, тим більшою буде винагорода.

Через деякий час проєкт FANSEE перестав існувати. А інвестори розповіли журналістам, що не змогли повернути свої гроші. Однак до правоохоронців вони не зверталися.

Коментар родини Шевчишених

Журналісти звернулися до Шевчишеної, аби отримати коментар щодо її участі в проєкті FANSEE та щодо її швидкого злету як коуча-нумерлога. Однак вона не виявила бажання спілкуватися й заблокувала акаунт журналістів.

Артем Шевчишен відмовився від інтерв'ю зі ЗМІ, але надіслав відповідь на запит.

У hromadske додали, що за день до публікації матеріалу, Шевчишен подав нову декларацію. Там він вже вказав, що його родина живе у "Тетріс Холлі" з початку 2025 року.

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