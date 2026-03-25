Теща приближенного к Татарову ТОП-менеджера Нацпола Шевчишена купила элитное жилье в Киеве, а жена рекламировала мошенническую схему, - СМИ

Теща заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Артема Шевчишена владеет квартирой в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева стоимостью не менее 430 тысяч долларов. Супруга чиновника получает высокие доходы, происхождение которых вызывает вопросы, а в прошлом продвигала проект с признаками финансовой пирамиды.

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Связь с Татаровым

Издание называет полковника Артема Шевчишена приближенным к заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Последний считается куратором правоохранительной системы Украины.

В частности, ранее "Схемы" отмечали, что Шевчишен и Татаров - земляки, родившиеся в Новоукраинском районе Кировоградской области. Именно под руководством Татарова полковник защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Элитная недвижимость тещи Шевчишена

Так, в ноябре 2019 года теща Шевчишина, Наталья Спорыш, приобрела в "Тетрис Холл" квартиру площадью почти 110 квадратных метров. Сейчас квартиры такой площади с ремонтом в комплексе продаются как минимум за 800 тысяч долларов.

Фото: ЖК "Тетрис Холл" / hromadske







Если говорить о ноябре 2019 года, то в то время квадратный метр в "Тетрис Холле" стоил не менее 3,5 тыс. долларов. То есть минимальная цена квартиры, как у тещи Шевчишена, могла составлять около 380 тысяч долларов - более 9 млн грн по курсу на момент приобретения жилья.

В декабре 2019 года Наталья Спорыш приобрела парковочное место в этом ЖК. Цены на парковочные места в "Тетрис Холли" тогда держались на уровне около 50–55 тысяч долларов. Общая рыночная стоимость недвижимости, приобретенной тещей полицейского, может составлять не менее 430 тысяч долларов.

Фото: Цены на недвижимость в ЖК "Тетрис Холл"







Издание напоминает, что теще Шевчишена сейчас 56 лет. У нее нет собственного бизнеса и она не является предпринимательницей. Журналисты узнали, что женщина с таким именем ранее работала учительницей в Бориспольском лицее имени Павла Чубинского.

В лицее позже сообщили, что она преподавала украинский язык и литературу, но уволилась еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поэтому откуда у тещи чиновника деньги на такую недвижимость - неизвестно.

В декларации полковника за 2018-2024 годы указывалось, что он вместе с женой Екатериной живет в квартире тещи на левом берегу Киева. Однако hromadske установило, что жена полицейского периодически бывает в "Тетрис Холле".

Код финансового успеха жены полковника и схемы с "криптой"

Жена полковника Екатерина Шевчишена ранее работала следователем, затем получила свидетельство адвоката, а в апреле 2023 года зарегистрировалась как ФЛП. Основным видом ее деятельности указана медицинская практика, среди дополнительных - предоставление информационных услуг.

Как свидетельствует декларация полковника, с апреля 2023 по конец 2024 года его жена в роли предпринимательницы заработала 8,3 млн грн. То есть среднемесячный доход Екатерины Шевчишеной составлял 400 тысяч гривен.

Женщина ведет свою страницу в Instagram и называет себя там психологом и коучем. Шевчишена также указывает, что имеет сертификаты по направлениям Таро и ведической нумерологии, трансформационного коучинга, а также является сертифицированной НЛП-практиком.

Фото: Instagram Екатерины Шевчишеной







В своих публикациях она, в частности, предлагает помочь увидеть так называемый код финансового успеха, утверждая, что "есть один код в дате рождения, который либо притягивает деньги, либо блокирует их".

Аудитория ее страницы составляет около полутора тысяч подписчиков, а публикации обычно набирают около десяти лайков. Согласно опубликованным на странице прайс-листам, стоимость услуг жены полковника начинается с относительно невысоких сумм.

В то же время Екатерина Шевчишена является кандидатом юридических наук и, как отметили журналисты, занимается научной деятельностью. Так, 28 апреля 2023 года в научном сборнике Министерства внутренних дел была опубликована статья Шевчишеной "Отдельные виды мошеннических схем с криптовалютой", посвященная криптомошенничеству. В ней жена Артема Шевчишена обращает внимание на самые популярные схемы с криптовалютой. Одной из таких является мошенничество в сфере социальной инженерии.

Правда, уже через полгода после публикации статьи Екатерина Шевчишена стала лицом финансового проекта FANSEE. Он, как отмечает hromadske, имеет признаки финансовой пирамиды. Только инвестиции предполагались именно в криптовалюту. Она была одной из тех, кто продвигал FANSEE.

Проект позиционировали как соцсеть для монетизации контента. Пользователям платформы обещали стабильный доход, а инвесторам предлагали вкладывать крипту в обмен на внутренние токены.

Фото: Публикация FANSEE от 3 декабря 2023 года

Доходы инвесторам также обещали высокие. В одной из презентаций указывалось, что инвестиция в 100 тысяч долларов могла превратиться в более 200 тысяч долларов доходов за год. Также представители FANSEE обещали, что за новых участников инвесторы получат вознаграждение. И чем больше новых участников те приведут, тем больше будет вознаграждение.

Через некоторое время проект FANSEE перестал существовать. А инвесторы рассказали журналистам, что не смогли вернуть свои деньги. Однако в правоохранительные органы они не обращались.

Комментарий семьи Шевчишеных

Журналисты обратились к Шевчишеной, чтобы получить комментарий относительно ее участия в проекте FANSEE и ее быстрого взлета в качестве коуча-нумеролога. Однако она не проявила желания общаться и заблокировала аккаунт журналистов.

Артем Шевчишен отказался от интервью со СМИ, но прислал ответ на запрос.

В hromadske добавили, что за день до публикации материала Шевчишен подал новую декларацию. Там он уже указал, что его семья живет в "Тетрис Холле" с начала 2025 года.

