Теща приближенного к Татарову ТОП-менеджера Нацпола Шевчишена купила элитное жилье в Киеве, а жена рекламировала мошенническую схему, - СМИ
Теща заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Артема Шевчишена владеет квартирой в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева стоимостью не менее 430 тысяч долларов. Супруга чиновника получает высокие доходы, происхождение которых вызывает вопросы, а в прошлом продвигала проект с признаками финансовой пирамиды.
Об этом говорится в расследовании hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Связь с Татаровым
Издание называет полковника Артема Шевчишена приближенным к заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Последний считается куратором правоохранительной системы Украины.
- В частности, ранее "Схемы" отмечали, что Шевчишен и Татаров - земляки, родившиеся в Новоукраинском районе Кировоградской области. Именно под руководством Татарова полковник защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
Элитная недвижимость тещи Шевчишена
Так, в ноябре 2019 года теща Шевчишина, Наталья Спорыш, приобрела в "Тетрис Холл" квартиру площадью почти 110 квадратных метров. Сейчас квартиры такой площади с ремонтом в комплексе продаются как минимум за 800 тысяч долларов.
Если говорить о ноябре 2019 года, то в то время квадратный метр в "Тетрис Холле" стоил не менее 3,5 тыс. долларов. То есть минимальная цена квартиры, как у тещи Шевчишена, могла составлять около 380 тысяч долларов - более 9 млн грн по курсу на момент приобретения жилья.
В декабре 2019 года Наталья Спорыш приобрела парковочное место в этом ЖК. Цены на парковочные места в "Тетрис Холли" тогда держались на уровне около 50–55 тысяч долларов. Общая рыночная стоимость недвижимости, приобретенной тещей полицейского, может составлять не менее 430 тысяч долларов.
Издание напоминает, что теще Шевчишена сейчас 56 лет. У нее нет собственного бизнеса и она не является предпринимательницей. Журналисты узнали, что женщина с таким именем ранее работала учительницей в Бориспольском лицее имени Павла Чубинского.
В лицее позже сообщили, что она преподавала украинский язык и литературу, но уволилась еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поэтому откуда у тещи чиновника деньги на такую недвижимость - неизвестно.
В декларации полковника за 2018-2024 годы указывалось, что он вместе с женой Екатериной живет в квартире тещи на левом берегу Киева. Однако hromadske установило, что жена полицейского периодически бывает в "Тетрис Холле".
Код финансового успеха жены полковника и схемы с "криптой"
Жена полковника Екатерина Шевчишена ранее работала следователем, затем получила свидетельство адвоката, а в апреле 2023 года зарегистрировалась как ФЛП. Основным видом ее деятельности указана медицинская практика, среди дополнительных - предоставление информационных услуг.
Как свидетельствует декларация полковника, с апреля 2023 по конец 2024 года его жена в роли предпринимательницы заработала 8,3 млн грн. То есть среднемесячный доход Екатерины Шевчишеной составлял 400 тысяч гривен.
- Женщина ведет свою страницу в Instagram и называет себя там психологом и коучем. Шевчишена также указывает, что имеет сертификаты по направлениям Таро и ведической нумерологии, трансформационного коучинга, а также является сертифицированной НЛП-практиком.
В своих публикациях она, в частности, предлагает помочь увидеть так называемый код финансового успеха, утверждая, что "есть один код в дате рождения, который либо притягивает деньги, либо блокирует их".
Аудитория ее страницы составляет около полутора тысяч подписчиков, а публикации обычно набирают около десяти лайков. Согласно опубликованным на странице прайс-листам, стоимость услуг жены полковника начинается с относительно невысоких сумм.
В то же время Екатерина Шевчишена является кандидатом юридических наук и, как отметили журналисты, занимается научной деятельностью. Так, 28 апреля 2023 года в научном сборнике Министерства внутренних дел была опубликована статья Шевчишеной "Отдельные виды мошеннических схем с криптовалютой", посвященная криптомошенничеству. В ней жена Артема Шевчишена обращает внимание на самые популярные схемы с криптовалютой. Одной из таких является мошенничество в сфере социальной инженерии.
Правда, уже через полгода после публикации статьи Екатерина Шевчишена стала лицом финансового проекта FANSEE. Он, как отмечает hromadske, имеет признаки финансовой пирамиды. Только инвестиции предполагались именно в криптовалюту. Она была одной из тех, кто продвигал FANSEE.
Проект позиционировали как соцсеть для монетизации контента. Пользователям платформы обещали стабильный доход, а инвесторам предлагали вкладывать крипту в обмен на внутренние токены.
Доходы инвесторам также обещали высокие. В одной из презентаций указывалось, что инвестиция в 100 тысяч долларов могла превратиться в более 200 тысяч долларов доходов за год. Также представители FANSEE обещали, что за новых участников инвесторы получат вознаграждение. И чем больше новых участников те приведут, тем больше будет вознаграждение.
Через некоторое время проект FANSEE перестал существовать. А инвесторы рассказали журналистам, что не смогли вернуть свои деньги. Однако в правоохранительные органы они не обращались.
Комментарий семьи Шевчишеных
Журналисты обратились к Шевчишеной, чтобы получить комментарий относительно ее участия в проекте FANSEE и ее быстрого взлета в качестве коуча-нумеролога. Однако она не проявила желания общаться и заблокировала аккаунт журналистов.
Артем Шевчишен отказался от интервью со СМИ, но прислал ответ на запрос.
В hromadske добавили, что за день до публикации материала Шевчишен подал новую декларацию. Там он уже указал, что его семья живет в "Тетрис Холле" с начала 2025 года.
Олег Леусенко@leusenko1
Ціни у промисловості зросли одразу на 22,3% за місяць. Це рекордний стрибок за понад 30 років. В Україні різко дорожчають яйця, хліб, сало, м'ясо, риба. Українців зобов'язали декларувати всі держвиплати. А що там із "чесним" декларуванням Єрмака, Міндіча, Галущенка, Баканова, Юзіка, блазнів Кварталу-95, Олени Зеленської?
Керівники ДБР і СБУ БЕБ ГПУ НацПолу, витріщивши очі, мовчки стоять на цирлах перед цією потороччю зкацапленою, чи служать Україні??