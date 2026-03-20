Голова Солом’янського райсуду Українець 4 роки будував котедж за $100 тис. та не декларував його, - ЦПК

Голова Солом'янського райсуду Києва Віталій Українець протягом 4 років не декларував незавершене будівництво в елітному передмісті Києва.

Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зробив він це лише через три години після дзвінка Центру протидії корупції.

Відомо, що Українець подав свою кандидатуру на посаду судді Київського апеляційного суду.

Із 2021 року Українець декларує 0,12 га землі у садовому товаристві "Друзі" у селі Старі Безрадичі Козинської громади Київської області. Він володіє цією нерухомістю спільно з дружиною.

Землю родина придбала восени 2020 року за 130 тисяч грн. У ЦПК вважають таку ціну неринковою.

Супутникові знімки свідчать, що у березні 2020 року суддівська ділянка була порожня.

Водночас у 2021 році там уже залили фундамент під будинок.

У 2022 році, ймовірно, звели коробку на два поверхи.

В березні 2026 року на супутникових картах будинок виглядав так.

А з землі котедж станом на березень 2026 року виглядає так.





Дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва свідчать, що будинок голови Солом’янського райсуду має площу 194,76 м. кв. За даними ЗМІ, у 2025 році середня вартість класичного будинку з газоблоку була $500 за 1 м. кв. Водночас, біля садового товариства, де розташований будинок судді Українця, висить реклама будівництва під ключ.

Будівельники кажуть, що "коробка під ключ" "без меблів, без техніки" – "мінімально 800 доларів" за метр квадратний.

"Тобто, будівництво котеджу, подібного площею до котеджу судді Українця, будівельники оцінили приблизно у $156 тисяч", - зазначили у ЦПК.\

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Архітектор Олег Гречух сказав ЦПК, що це будівництво могло обійтися приблизно у $200 тисяч.

Гречух також зазначив, що земля мала б коштувати "від кількох тисяч доларів за сотку". Таку ціну диктує престижний район поряд з трасою, якою швидко можна доїхати до Києва. А також те, що до ділянки треба прокласти дороги та електричні комунікації

Суддя не декларує будівництво у Старих Безрадичах 4 роки.

"Також аналіз декларацій очільника Солом’янського райсуду показав, що його сім’я протягом 2021-2024 років заощаджувала приблизно половину доходів щороку. Тож неочевидно, звідки фінансувалось це будівництво. Більш того, протягом 2021-2024 років суддя не декларував жодних видатків, пов’язаних з цим будівництвом", - розповіли у ЦПК.

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Земельна ділянка, на якій розташовано будинок, фігурує у кримінальному провадженні 42025112340000284 від 2025 року, яке зараз веде Нацполіція.

"Це справа щодо нецільового використання земель сільськогосподарського призначення невстановленими особами. 5 років тому природоохоронна організація "Українська природоохоронна групи" повідомляла, що земля під будинком Віталія Українця належала Козинському лісництву", - зазначили розслідувачі.

Сусіди судді

За даними ЦПК, сусідами очільника Солом’янського райсуду є син покійного мера Харкова Геннадія Кернеса – Даніїл Прівалов та низка пов’язаних із Пріваловим людей: Самвел Акобян, Юрій Стасів, Михайло Думчев, Ігор Касьянов, Данило Мартинов (останній, власне, і продав задешево судді Українцю землю в садовому товаристві "Друзі". Сам Мартинов є керівником цього товариства).

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Українець - суддя Майдану

У ЦПК зазначили, що суддя Віталій Українець є суддею Майдану.

"За даними Громадської Ради Доброчесності, Українець повідомляв недостовірні дані в декларації доброчесності та ухвалював, імовірно, політично мотивовані рішення. Втім, Вища Рада Правосуддя, як наголошує суддя, не знайшла в цьому порушень і не притягувала Українця до відповідальності", - зазначили там.

Дружина судді - Ольга Українець працює адвокаткою.

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"У 2022-2025 роках захищала в судах інтереси бізнесу, пов’язаного з російською оборонкою. Йдеться про компанію "Ей Джі Сі Флет Глас Україна", засновану бельгійською "AGC GLASS EUROPE" – підрозділом японського концерну AGC. Основним підрядником української ТОВки до повномасштабки була, за даними міжнародної імпортно-експортної бази Import Genius, російська дочка AGC – компанія ООО "Ей Джи Си Флет Гласс Клин".

В Росії активами "AGC GLASS EUROPE" до 2024 року були "Клинский стекольный завод" (КСЗ) та "Борский стекольный завод" (БСЗ). Останній – постачальник бронескла для російського бронетанкового виробництва. За що і потрапив під санкції 2024 року – через 3 місяці після того, як завод перекупив російський мільярдер Ігор Лейтіс. Тоді ж під санкції потрапив і КСЗ", - йдеться в матеріалі.

За даними ЦПК, Ольга Українець також працювала в "Юридичній компанії Джі енд Кей", коли нею керувала ексдружина Віктора Медведчука - Наталія Гаврилюк.

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Що каже суддя Українець?

У коментарі ЦПК суддя пояснив недекларування будівництва та витрат на нього тим, що основне будівництво припало на 2025 рік. Тому він внесе будинок і витрати на нього до декларації 2025 року.

"Цю декларацію суддя подав через три години після спілкування з ЦПК, і в вперше за всі роки вніс у неї об’єкт незавершеного будівництва – котедж у Старих Безрадичах, про який ми зробили розслідування", - зазначили у Центрі.

Коментуючи кошти на будівництво суддя сказав, що там "немає сотень тисяч доларів", і на будівництво пішли задекларовані кошти сім’ї.

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Продавець землі Данило Мартинов запевнив, що продавав землю друзям і "друзям друзів". Тож суддя Українець купив земельну ділянку майже по собівартості, оскільки виявився чиїмось другом, зазначили у ЦПК.

Також Мартинов сказав, що будівництво судді могло коштувати $100 тис.

Юрист ЦПК Роман Вербовський заявив, що супутникові знімки чітко показують початок будівництва у 2021 році. У 2023 році суддя офіційно зареєстрував повідомлення про початок виконання будівельних робіт у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва

"А отже, суддя мусив декларувати об’єкт незавершеного будівництва протягом 2021-2024 років, але він цього не робив. Відтак, у діях судді є ознаки умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. А це – кримінальне правопорушення, максимальне покарання за яким – позбавлення волі до 2 років", - підсумував Центр протидії корупції.

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