Председатель Соломенского райсуда Украинец 4 года строил коттедж за $100 тыс. и не декларировал его, – ЦПК
Председатель Соломенского районного суда Киева Виталий Украинец в течение 4 лет не декларировал незавершенное строительство в элитном пригороде Киева.
Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Сделал он это лишь через три часа после звонка Центра противодействия коррупции.
Известно, что Украинец подал свою кандидатуру на должность судьи Киевского апелляционного суда.
С 2021 года Украинский декларирует 0,12 га земли в садовом товариществе "Друзья" в селе Старые Безрадичи Козинской громады Киевской области. Он владеет этой недвижимостью совместно с женой.
Землю семья приобрела осенью 2020 года за 130 тысяч грн. В ЦПК считают такую цену нерыночной.
Спутниковые снимки свидетельствуют, что в марте 2020 года участок судьи был пуст.
В то же время в 2021 году там уже залили фундамент под дом.
В 2022 году, вероятно, возвели каркас на два этажа.
В марте 2026 года на спутниковых картах дом выглядел так.
А с земли коттедж по состоянию на март 2026 года выглядит так.
Данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства свидетельствуют, что дом председателя Соломенского райсуда имеет площадь 194,76 кв. м. По данным СМИ, в 2025 году средняя стоимость классического дома из газоблока составляла $500 за 1 кв. м. В то же время, возле садового товарищества, где расположен дом судьи Украинца, висит реклама строительства под ключ.
Строители говорят, что "коробка под ключ" "без мебели, без техники" – "минимум 800 долларов" за квадратный метр.
"То есть, строительство коттеджа, подобного по площади коттеджу судьи Украинца, строители оценили примерно в $156 тысяч", - отметили в ЦПК.
Архитектор Олег Гречух сказал ЦПК, что это строительство могло обойтись примерно в $200 тысяч.
Гречух также отметил, что земля должна была стоить "от нескольких тысяч долларов за сотку". Такую цену диктует престижный район рядом с трассой, по которой можно быстро доехать до Киева. А также то, что к участку нужно проложить дороги и электрические коммуникации
Судья не декларирует строительство в Старых Безрадичах 4 года.
"Также анализ деклараций главы Соломенского райсуда показал, что его семья в течение 2021-2024 годов ежегодно откладывала примерно половину доходов. Поэтому неясно, откуда финансировалось это строительство. Более того, в течение 2021-2024 годов судья не декларировал никаких расходов, связанных с этим строительством", - сообщили в ЦПК.
Земельный участок, на котором расположен дом, фигурирует в уголовном производстве 42025112340000284 от 2025 года, которое сейчас ведет Нацполиция.
"Это дело о нецелевом использовании земель сельскохозяйственного назначения неустановленными лицами. 5 лет назад природоохранная организация "Украинская природоохранная группа" сообщала, что земля под домом Виталия Украинца принадлежала Козинскому лесничеству", - отметили расследователи.
Соседи судьи
По данным ЦПК, соседями главы Соломенского райсуда являются сын покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса – Даниил Привалов и ряд связанных с Приваловым людей: Самвел Акопян, Юрий Стасив, Михаил Думчев, Игорь Касьянов, Даниил Мартынов (последний, собственно, и продал по заниженной цене судье Украинцу землю в садовом товариществе "Друзья". Сам Мартынов является руководителем этого товарищества).
Украинец — судья Майдана
В ЦПК отметили, что судья Виталий Украинец является судьей Майдана.
"По данным Общественного совета добропорядочности, Украинский сообщал недостоверные данные в декларации добропорядочности и принимал, вероятно, политически мотивированные решения. Впрочем, Высший совет правосудия, как отмечает судья, не нашел в этом нарушений и не привлекал Украинского к ответственности", - отметили там.
Жена судьи - Ольга Украинец - работает адвокатом.
"В 2022-2025 годах защищала в судах интересы бизнеса, связанного с российской оборонкой. Речь идет о компании "Эй Джи Си Флет Глас Украина", основанной бельгийской "AGC GLASS EUROPE" – подразделением японского концерна AGC. Основным подрядчиком украинской компании до полного масштаба была, по данным международной импортно-экспортной базы Import Genius, российская дочерняя компания AGC – ООО "Эй Джи Си Флет Гласс Клин".
В России активами "AGC GLASS EUROPE" до 2024 года были "Клинский стекольный завод" (КСЗ) и "Борский стекольный завод" (БСЗ). Последний – поставщик бронестекла для российского бронетанкового производства. За что и попал под санкции в 2024 году – через 3 месяца после того, как завод перекупил российский миллиардер Игорь Лейтис. Тогда же под санкции попал и КСЗ", – говорится в материале.
По данным ЦПК, Ольга Украинская также работала в "Юридической компании Джи энд Кей", когда ею руководила бывшая жена Виктора Медведчука – Наталья Гаврилюк.
Что говорит судья Украинец?
В комментарии ЦПК судья объяснил недекларирование строительства и расходов на него тем, что основное строительство пришлось на 2025 год. Поэтому он внесет дом и расходы на него в декларацию 2025 года.
"Эту декларацию судья подал через три часа после общения с ЦПК и впервые за все годы внес в нее объект незавершенного строительства - коттедж в Старых Безрадичах, о котором мы провели расследование", - отметили в Центре.
Комментируя средства на строительство, судья сказал, что там "нет сотен тысяч долларов", и на строительство пошли задекларированные средства семьи.
Продавец земли Даниил Мартынов заверил, что продавал землю друзьям и "друзьям друзей". Поэтому судья Украинский купил земельный участок почти по себестоимости, поскольку оказался чьим-то другом, отметили в ЦПК.
Также Мартынов сказал, что строительство судьи могло стоить $100 тыс.
Юрист ЦПК Роман Вербовский заявил, что спутниковые снимки четко показывают начало строительства в 2021 году. В 2023 году судья официально зарегистрировал уведомление о начале выполнения строительных работ в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.
"Следовательно, судья должен был декларировать объект незавершенного строительства в течение 2021–2024 годов, но он этого не делал. Следовательно, в действиях судьи есть признаки умышленного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию. А это – уголовное правонарушение, максимальное наказание за которое – лишение свободы до 2 лет", – подытожил Центр противодействия коррупции.
Розейська ********* давно згнила та смердить як Параша на весь світ.
Ех, з такою швидкістю він би розглядав справи і виносив рішення....
Що планується змінити з 1 січня 2027 року:
🔺 ФОП із доходом понад 4 млн грн на рік обовʼязково мають реєструватися платниками ПДВ.
🔺 ФОП 1, 2 і 4 груп чекає фіксований збір - близько 10% від мінімальної зарплати (≈850 грн), для ФОП 3 групи - 1% від доходу
🔺 Скасування пільги на безмитне ввезення посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. До €45 - без ПДВ.
🔺 Оподаткування цифрових платформ (OLX, Uklon, тощо). Без податку буде тільки дохід до €2000 на рік
🔺 Військовий збір 5% планують залишити і після війни.
🔗 @Info - Освітлюємо Новини України