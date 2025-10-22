Мэр Первомайска Демченко не указал более 5,3 млн грн в декларации. Ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении городскому голове Первомайска Николаевской области за декларирование недостоверной информации на 5,3 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что установило следствие?
Как отмечается, при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на своих банковских счетах и финансовые обязательства жены. В частности, речь идет о "займе" наличных от зятя в 5 миллионов гривен.
Подозрение должностному лицу
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).
Санкция статьи предусматривает до 2 лет ограничения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.
Заметим, что городским головой Первомайской городской территориальной громады является Олег Демченко.
Ну выпишут очередному казнокраду штраф - АЖ в 70 000 грн ... ( офуеть ) . Да он за неделю их "отобьет" ..