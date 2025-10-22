Мэр Первомайска Демченко не указал более 5,3 млн грн в декларации. Ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении городскому голове Первомайска Николаевской области за декларирование недостоверной информации на 5,3 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.





Что установило следствие?

Как отмечается, при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на своих банковских счетах и финансовые обязательства жены. В частности, речь идет о "займе" наличных от зятя в 5 миллионов гривен.

Также читайте: Разоблаченная на недостоверном декларировании "слуга народа" Диденко голосовала за ликвидацию независимости НАБУ и САП, - "Автомайдан"

Подозрение должностному лицу

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Санкция статьи предусматривает до 2 лет ограничения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель Одесского облсовета Диденко и его жена-нардеп от "СН" не задекларировали имущество на 8 млн грн. Им сообщили о подозрении. ФОТО

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.

Заметим, что городским головой Первомайской городской территориальной громады является Олег Демченко.