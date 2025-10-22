РУС
Мэр Первомайска Демченко не указал более 5,3 млн грн в декларации. Ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении городскому голове Первомайска Николаевской области за декларирование недостоверной информации на 5,3 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Мэр Первомайска погорел на недостоверном декларировании
Мэр Первомайска погорел на недостоверном декларировании

Что установило следствие?

Как отмечается, при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на своих банковских счетах и финансовые обязательства жены. В частности, речь идет о "займе" наличных от зятя в 5 миллионов гривен.

Также читайте: Разоблаченная на недостоверном декларировании "слуга народа" Диденко голосовала за ликвидацию независимости НАБУ и САП, - "Автомайдан"

Подозрение должностному лицу

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Санкция статьи предусматривает до 2 лет ограничения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель Одесского облсовета Диденко и его жена-нардеп от "СН" не задекларировали имущество на 8 млн грн. Им сообщили о подозрении. ФОТО

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.

Заметим, что городским головой Первомайской городской территориальной громады является Олег Демченко.

декларация (1387) Николаевская область (2228) ГБР (3253) Первомайский район (5) Первомайск (4)
«Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки!».
показать весь комментарий
22.10.2025 14:30 Ответить
Двумя часами ранее - "ВАКС визнав колишнього голову Тернопільської облради винним у недостовірному декларуванні. Він не вказав майно на понад 2 млн грн. Призначено штраф 68 тис. грн і рік заборони на посади. Джерело: https://censor.net/ua/n3581013

Ну выпишут очередному казнокраду штраф - АЖ в 70 000 грн ... ( офуеть ) . Да он за неделю их "отобьет" ..
показать весь комментарий
22.10.2025 14:31 Ответить
Якась епідемія пішла .... на мерів....
показать весь комментарий
22.10.2025 14:36 Ответить
 
 