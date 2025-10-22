УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9974 відвідувача онлайн
Новини Фото Декларування недостовірної інформації
719 6

Мер Первомайська Демченко не вказав понад 5,3 млн грн у декларації. Йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру міському голові Первомайська Миколаївської області за декларування недостовірної інформації на 5,3 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

мер Первомайська погорів на недостовірному декларуванні
мер Первомайська погорів на недостовірному декларуванні

Що встановило слідство?

Як зазначається, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець свідомо не вказав 300 тисяч гривень на своїх банківських рахунках та фінансові зобов’язання дружини. Зокрема йдеться про "позику" готівки від зятя у 5 мільйонів гривень.

Також читайте: Викрита на недостовірному декларуванні "слуга народу" Діденко голосувала за ліквідацію незалежності НАБУ та САП, - "Автомайдан"

Підозра посадовцю

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Одеської облради Діденко та його дружина-нардепка від "СН" не задекларували майно на 8 млн грн. Їм повідомили про підозру. ФОТО

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Зауважимо, що міським головою Первомайської міської територіальної громади є Олег Демченко.

Автор: 

декларація (1471) Миколаївська область (2387) ДБР (3781) Первомайський район (4) Первомайськ (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки!».
показати весь коментар
22.10.2025 14:30 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 15:41 Відповісти
Двумя часами ранее - "ВАКС визнав колишнього голову Тернопільської облради винним у недостовірному декларуванні. Він не вказав майно на понад 2 млн грн. Призначено штраф 68 тис. грн і рік заборони на посади. Джерело: https://censor.net/ua/n3581013

Ну выпишут очередному казнокраду штраф - АЖ в 70 000 грн ... ( офуеть ) . Да он за неделю их "отобьет" ..
показати весь коментар
22.10.2025 14:31 Відповісти
Якась епідемія пішла .... на мерів....
показати весь коментар
22.10.2025 14:36 Відповісти
На ЗЕбанутих мерів, інших у нас в Україны нема.
показати весь коментар
22.10.2025 15:42 Відповісти
А вот и зачистка перед вьіборами началась в городах третьей категории. Цікаво ,Кличко втримається чи ні?
показати весь коментар
22.10.2025 16:16 Відповісти
 
 