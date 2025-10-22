Мер Первомайська Демченко не вказав понад 5,3 млн грн у декларації. Йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру міському голові Первомайська Миколаївської області за декларування недостовірної інформації на 5,3 млн гривень.

Що встановило слідство?

Як зазначається, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець свідомо не вказав 300 тисяч гривень на своїх банківських рахунках та фінансові зобов’язання дружини. Зокрема йдеться про "позику" готівки від зятя у 5 мільйонів гривень.

Підозра посадовцю

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Зауважимо, що міським головою Первомайської міської територіальної громади є Олег Демченко.