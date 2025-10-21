УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9313 відвідувачів онлайн
Новини Декларування недостовірної інформації
1 562 8

Викрита на недостовірному декларуванні "слуга народу" Діденко голосувала за ліквідацію незалежності НАБУ та САП, - "Автомайдан"

Підозра Діденкам у недостовірному декларуванні

Нардепка "Слуги народу" Юлія Діденко та її чоловік - голова Одеської облради Григорій Діденко, яких підозрюють у недостовірному декларуванні, володіють елітним майном.

Про це у Фейсбуці повідомив рух "Автомайдан", передає Цензор.НЕТ.

Було встановлено, що за 2021-2023 роки вони не задекларували майна на понад 8 млн грн.

Читайте: Родина полковника ДПСУ Трофіменка за останні роки обросла майном на 13 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

"Але це ще не все. На початку вересня прокурори подали до суду позов, аби конфіскувати в дохід держави майже 5 млн грн необґрунтованих активів сім’ї Діденків. Серед придбаного у 2021–2024 роках — апартаменти та два новенькі елітні Audi SQ8. Колегія суддів Чернова–Криклива–Ткаченко вже встигла накласти арешт на їхню квартиру та нежитлове приміщення.

У декларації нардепки Діденко за 2024 рік теж чимало елітного майна: 4 квартири в Києві, Одесі та Донецьку, дорогі швейцарські годинники, прикраси й брендовий одяг", - повідомив рух.

Також там звернули увагу, що Діденко голосувала за ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Підозра подружжю Діденків

Нагадаємо, 20 жовтня антикорупційні органи повідомили, що голова Одеської облради Григорій Діденко та його дружина - нардепка "Слуги народу" Юлія - не задекларували майно на 8 млн грн.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підозра Діденкам у недостовірному декларуванні

Автор: 

НАБУ (5535) декларація (1469) підозра (881)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі злодії в Слугах народу.
показати весь коментар
21.10.2025 13:55 Відповісти
Клептократія
показати весь коментар
21.10.2025 14:00 Відповісти
Наговарюєте,ЗЕленський привів настільки кристально чистих "Слуга народа" в Верховну Раду що на 90% тих слугах ніде клейма поставити.Гниди!
показати весь коментар
21.10.2025 14:00 Відповісти
Та вони там усі замазані.
показати весь коментар
21.10.2025 14:01 Відповісти
А шо не так?
Все, як обіцяли:
-Кінець епохі бідності!
Шо таке, 73% голосувавших дятлів, шо не нравицця?!
показати весь коментар
21.10.2025 14:37 Відповісти
сімейний підряд..., жінка- нардеп, чоловік- голова облради.
показати весь коментар
21.10.2025 14:38 Відповісти
Вітаю всіх зебілів . Ваші обранці створили для себе країну мрій. Порадійте же за них
показати весь коментар
21.10.2025 14:56 Відповісти
Так ВР позбавила мандата скандальну депутатку від «Слуги народу» Анну Колісник.

14 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили нардепці від «Слуги народу» Анні Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн. Правоохоронці встановили, що вона не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке Колісник мала, але не відобразила в декларації, перевищує 4,4 млн грн.

Крім того, 30 березня 2021 року, коли в парламенті виступав тодішній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, який розповідав, що Росія стягує війська до кордону з Україною, фотограф видання «Букви» сфотографував Анну Колісник під час листування з друзями. Вона, зокрема, писала, що «потрібно валити з цієї країни».
Не знаю чи це хороша новина, бо замість цієї шмари депутатом в ВРаді стає така собі суперрідкісна тварюка і мерзота під поганялом "Джокер", він же Роман Кравець.
показати весь коментар
21.10.2025 15:04 Відповісти
 
 