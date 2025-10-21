Викрита на недостовірному декларуванні "слуга народу" Діденко голосувала за ліквідацію незалежності НАБУ та САП, - "Автомайдан"
Нардепка "Слуги народу" Юлія Діденко та її чоловік - голова Одеської облради Григорій Діденко, яких підозрюють у недостовірному декларуванні, володіють елітним майном.
Про це у Фейсбуці повідомив рух "Автомайдан", передає Цензор.НЕТ.
Було встановлено, що за 2021-2023 роки вони не задекларували майна на понад 8 млн грн.
"Але це ще не все. На початку вересня прокурори подали до суду позов, аби конфіскувати в дохід держави майже 5 млн грн необґрунтованих активів сім’ї Діденків. Серед придбаного у 2021–2024 роках — апартаменти та два новенькі елітні Audi SQ8. Колегія суддів Чернова–Криклива–Ткаченко вже встигла накласти арешт на їхню квартиру та нежитлове приміщення.
У декларації нардепки Діденко за 2024 рік теж чимало елітного майна: 4 квартири в Києві, Одесі та Донецьку, дорогі швейцарські годинники, прикраси й брендовий одяг", - повідомив рух.
Також там звернули увагу, що Діденко голосувала за ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Підозра подружжю Діденків
Нагадаємо, 20 жовтня антикорупційні органи повідомили, що голова Одеської облради Григорій Діденко та його дружина - нардепка "Слуги народу" Юлія - не задекларували майно на 8 млн грн.
