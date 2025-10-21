Разоблаченная в недостоверном декларировании "слуга народа" Диденко голосовала за ликвидацию независимости НАБУ и САП, - "Автомайдан"
Нардеп "Слуги народа" Юлия Диденко и ее муж - председатель Одесского облсовета Григорий Диденко, которых подозревают в недостоверном декларировании, владеют элитным имуществом.
Об этом в Фейсбуке сообщило движение "Автомайдан", передает Цензор.НЕТ.
Было установлено, что за 2021-2023 годы они не задекларировали имущества на более 8 млн грн.
"Но это еще не все. В начале сентября прокуроры подали в суд иск, чтобы конфисковать в доход государства почти 5 млн грн необоснованных активов семьи Диденко. Среди приобретенного в 2021-2024 годах - апартаменты и два новеньких элитных Audi SQ8. Коллегия судей Чернова-Криклива-Ткаченко уже успела наложить арест на их квартиру и нежилое помещение.
В декларации нардепа Диденко за 2024 год тоже немало элитного имущества: 4 квартиры в Киеве, Одессе и Донецке, дорогие швейцарские часы, украшения и брендовая одежда", - сообщило движение.
Также там обратили внимание, что Диденко голосовала за ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Подозрение супругам Диденко
Напомним, 20 октября антикоррупционные органы сообщили, что председатель Одесского облсовета Григорий Диденко и его жена - нардеп "Слуги народа" Юлия Диденко - не задекларировали имущество на 8 млн грн.
Все, як обіцяли:
-Кінець епохі бідності!
Шо таке, 73% голосувавших дятлів, шо не нравицця?!
14 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили нардепці від «Слуги народу» Анні Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн. Правоохоронці встановили, що вона не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке Колісник мала, але не відобразила в декларації, перевищує 4,4 млн грн.
Крім того, 30 березня 2021 року, коли в парламенті виступав тодішній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, який розповідав, що Росія стягує війська до кордону з Україною, фотограф видання «Букви» сфотографував Анну Колісник під час листування з друзями. Вона, зокрема, писала, що «потрібно валити з цієї країни».
Не знаю чи це хороша новина, бо замість цієї шмари депутатом в ВРаді стає така собі суперрідкісна тварюка і мерзота під поганялом "Джокер", він же Роман Кравець.