Разоблаченная в недостоверном декларировании "слуга народа" Диденко голосовала за ликвидацию независимости НАБУ и САП, - "Автомайдан"

Нардеп "Слуги народа" Юлия Диденко и ее муж - председатель Одесского облсовета Григорий Диденко, которых подозревают в недостоверном декларировании, владеют элитным имуществом.

Об этом в Фейсбуке сообщило движение "Автомайдан".

Было установлено, что за 2021-2023 годы они не задекларировали имущества на более 8 млн грн.

"Но это еще не все. В начале сентября прокуроры подали в суд иск, чтобы конфисковать в доход государства почти 5 млн грн необоснованных активов семьи Диденко. Среди приобретенного в 2021-2024 годах - апартаменты и два новеньких элитных Audi SQ8. Коллегия судей Чернова-Криклива-Ткаченко уже успела наложить арест на их квартиру и нежилое помещение.

В декларации нардепа Диденко за 2024 год тоже немало элитного имущества: 4 квартиры в Киеве, Одессе и Донецке, дорогие швейцарские часы, украшения и брендовая одежда", - сообщило движение.

Также там обратили внимание, что Диденко голосовала за ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Подозрение супругам Диденко

Напомним, 20 октября антикоррупционные органы сообщили, что председатель Одесского облсовета Григорий Диденко и его жена - нардеп "Слуги народа" Юлия Диденко - не задекларировали имущество на 8 млн грн.

