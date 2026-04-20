Дрони атакували порт і НПЗ у Туапсе: масштабна пожежа. ВIДЕО

У ніч на 20 квітня безпілотники атакували морський порт і нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ. На місці атаки виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали, губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва та моніторинговий канал Exilenova+.

За словами очевидців, у місті пролунали вибухи, після чого спалахнув вогонь на території порту та НПЗ. Водночас у аеропортах Краснодара та Геленджика запровадили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Пізніше губернатор Краснодарського краю повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Також зафіксовано пошкодження газової труби та вибиті вікна в низці будівель.

За інформацією ASTRA, потужна пожежа охопила резервуарний парк Туапсинського НПЗ — вогонь поширився щонайменше на 11 осередків.

У ніч атаки мешканці Туапсе також повідомляли про удари по морському порту.

Що відомо про Туапсинський НПЗ?

Туапсинський НПЗ (Туапсинський нафтопереробний завод) — один із ключових нафтопереробних об’єктів на півдні Росії, у Краснодарському краї, на узбережжі Чорного моря.

Завод входить до структури російської державної компанії "Роснефть" і працює як великий експортно-орієнтований НПЗ із прив’язкою до морського термінала в Туапсе. Це дозволяє відвантажувати нафтопродукти прямо на танкери для експорту.

За масштабом це один із найбільших НПЗ РФ — його потужність оцінюється приблизно у 10–12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та має важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку і експорту.

2024 рік

25 січня 2024 - перша велика атака дронів: пожежа на установці первинної переробки, часткова зупинка роботи заводу.

17 травня 2024 - масована атака на Туапсе: НПЗ і порт уражені, підприємство тимчасово зупинялося.

липень 2024 - ще один удар, пожежа на території заводу (локальні пошкодження інфраструктури).

кінець 2024 - фіксувалися повторні атаки з тимчасовими зупинками окремих потужностей.

2025 рік

14 березня 2025 - удар дронів, пожежа на НПЗ, зупинка частини установок.

1–2 листопада 2025 - атака на портову/наливну інфраструктуру, пожежа на терміналі, що обслуговує НПЗ; призупинення відвантажень.

листопад 2025 (згадується в зведеннях) - ще один удар по об’єктах комплексу, зупинка експорту.

