Дрон добиває двох окупантів, які заплуталися у колючому дроті. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис, що демонструє фінал чергової спроби російських окупаційних військ прорвати українську оборону на Донеччині. На кадрах зафіксовано ліквідацію двох ворожих піхотинців. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Загарбники намагалися здійснити штурм українських позицій, проте натрапили на інженерні загородження та заплуталися у колючому дроті.
У місті Туапсе Краснодарського краю Росії уночі 20 квітня на території нафтопереробного заводу та порту, по яким https://zn.ua/ukr/war/droni-povtorno-atakuvali-npz-u-tupse-rosijani-pidtverdili-poshkodzhennja.html неодноразово били дрони, спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада і цього разу заявила про атаку безпілотників.
Об'єкт розташований на відстані близько 460 кілометрів від лінії фронту в Україні.