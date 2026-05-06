Після удару FPV-дрона пошматоване тіло окупанта відлетіло та влучило у поплічника. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео результативної роботи українських операторів безпілотників, що завершилася вкрай рідкісним епізодом. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу "RUGBY TEAM" 129-ї окремої бригади територіальної оборони зафіксували момент атаки на двох окупантів.

На опублікованих кадрах видно прицільний удар FPV-дрона по росіянину. Сила вибуху була настільки потужною, що пошматоване тіло ліквідованого окупанта буквально влетіло в його поплічника, який йшов услід.

