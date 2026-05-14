Дрон-перехоплювач, оснащений спецрушницею, упритул розстрілює у повітрі російські безпілотники. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українські інженери та пілоти впровадили чергове ефективне рішення для панування у повітрі - використання безпілотників, озброєних спеціальними рушницями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано нарізку з приблизно двох десятків епізодів успішного полювання на ворожі апарати.

На відео зафіксовано унікальну тактику перехоплення: український дрон наближається впритул до російського "мавіка" чи іншого БпЛА, після чого спрацьовує встановлена на борту спеціальна вогнепальна система. Постріл з близької відстані миттєво знищує критичні вузли ворожого апарата, відправляючи його на землю.

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