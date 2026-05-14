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Новини Відео Знищення російських безпілотників Індустрія дронів
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Дрон-перехоплювач, оснащений спецрушницею, упритул розстрілює у повітрі російські безпілотники. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українські інженери та пілоти впровадили чергове ефективне рішення для панування у повітрі - використання безпілотників, озброєних спеціальними рушницями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано нарізку з приблизно двох десятків епізодів успішного полювання на ворожі апарати.

На відео зафіксовано унікальну тактику перехоплення: український дрон наближається впритул до російського "мавіка" чи іншого БпЛА, після чого спрацьовує встановлена на борту спеціальна вогнепальна система. Постріл з близької відстані миттєво знищує критичні вузли ворожого апарата, відправляючи його на землю.

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армія рф (22137) технології (514) знищення (10881) дрони (8692)
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Топ коментарі
+15
Не розумію, навіщо кожен крок у антидроновій чи навпаки, дроновій боротьбі негайно показувати з подробицями на весь загал. Так, ворог з часом зізнається про всі новинки але є якийсь час у використанні незрозімілого для кацапні засобу. Але враження що у нас не встигли щось освоїти як швидко вже демонструють щоб здобути тимчасову славу. Тим самим надаючи ворогу інформацію для протидій.
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14.05.2026 12:12 Відповісти
+8
Я не конкретно про цю. Але доволі часто бачу новини з розповідями про якісь новітні розробки з показом деталей. ХЗНА може це якраз дезу запускають.
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14.05.2026 12:28 Відповісти
+7
А ось це реально крута річ. Зазвичай на один кацапський дрон ішов один наш перехоплювач. Не дуже раціонально, але що поробиш. А тепер це багаторазова система. Не знаю з чого вони пуляють, але видно що під час пострілу дрон і не ворухнувся, жодної віддачі немає. Молодці!!!!
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14.05.2026 14:38 Відповісти

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