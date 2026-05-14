Дрон-перехоплювач, оснащений спецрушницею, упритул розстрілює у повітрі російські безпілотники. ВIДЕО
Індустрія дронів
Українські інженери та пілоти впровадили чергове ефективне рішення для панування у повітрі - використання безпілотників, озброєних спеціальними рушницями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано нарізку з приблизно двох десятків епізодів успішного полювання на ворожі апарати.
На відео зафіксовано унікальну тактику перехоплення: український дрон наближається впритул до російського "мавіка" чи іншого БпЛА, після чого спрацьовує встановлена на борту спеціальна вогнепальна система. Постріл з близької відстані миттєво знищує критичні вузли ворожого апарата, відправляючи його на землю.
Топ коментарі
+15 Дужан Міхал
показати весь коментар14.05.2026 12:12 Відповісти Посилання
+8 Дужан Міхал
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+7 Abu Li
показати весь коментар14.05.2026 14:38 Відповісти Посилання
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