Нічне полювання на Лиманському напрямку: пілоти батальйону SIGNUM ліквідували шістьох окупантів. ВIДЕО

Українські захисники продовжують цілодобово нищити живу силу ворога, не залишаючи окупантам шансів на порятунок навіть під покровом темряви. Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефективними нічними ударами по загарбниках на Лиманському напрямку відзначилися бійці батальйону SIGNUM.

Завдяки професійним діям операторів ударних безпілотників було успішно ліквідовано шістьох російських окупантів.

