Долар по 45 став реальністю: пророчий виступ Зеленського у 2019 році. ВIДЕО

Банки оновили курс валют на 10 червня, згідно з яким курс долара у фінустановах вперше в історії перетнув позначку у 45 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву президент зробив під час наради на Закарпатській митниці 9 липня 2019 року.

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Подробиці

Тоді глава держави звернувся до працівників митної служби, натякаючи на те, що після виборів за місяць його команда матиме більший вплив після нових кадрових призначень.

"У нас буде своя прокуратура, у нас будуть нормальні стосунки з Нацполіцією. Ми до цього готові. Тому я вам всім пропоную почати працювати як нормальні люди.

Мало грошей? Буде точно менше. Не влаштовує - будь ласка, звільняйтеся зараз. Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося. І без вас теж зможемо. Якщо хочете працювати - давайте разом. Не хочете - звільняйтеся", - сказав тоді Зеленський.

Долар по 45 став реальністю

Як відомо, 10 червня банки оновили курси валют. Середній курс долара по фінустановам вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень.

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