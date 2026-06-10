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Долар по 45 став реальністю: пророчий виступ Зеленського у 2019 році. ВIДЕО

Банки оновили курс валют на 10 червня, згідно з яким курс долара у фінустановах вперше в історії перетнув позначку у 45 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву президент зробив під час наради на Закарпатській митниці 9 липня 2019 року.

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Подробиці

Тоді глава держави звернувся до працівників митної служби, натякаючи на те, що після виборів за місяць його команда матиме більший вплив після нових кадрових призначень. 

"У нас буде своя прокуратура, у нас будуть нормальні стосунки з Нацполіцією. Ми до цього готові. Тому я вам всім пропоную почати працювати як нормальні люди.

Мало грошей? Буде точно менше. Не влаштовує - будь ласка, звільняйтеся зараз. Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося. І без вас теж зможемо. Якщо хочете працювати - давайте разом. Не хочете - звільняйтеся", - сказав тоді Зеленський.

Долар по 45 став реальністю

Як відомо, 10 червня банки оновили курси валют. Середній курс долара по фінустановам вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень.

долар

Читайте: Ринок іноземної валюти: Українці зменшують купівлі готівкового долара на користь євро

Автор: 

долар (640) Зеленський Володимир (28000) курс (1898)
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Топ коментарі
+35
Пацан сказав- пацан зробив! Не дякуйте...
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10.06.2026 16:37 Відповісти
+30
І війна з хаосом теж здійснилися разом з доларом по 45
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10.06.2026 16:37 Відповісти
+26
Я ваш вирок
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10.06.2026 16:37 Відповісти
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Пацан сказав- пацан зробив! Не дякуйте...
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10.06.2026 16:37 Відповісти
Навіть в голову не приходило...
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10.06.2026 16:45 Відповісти
Не вірте - це російське ІПСО. Та і відео підробили порохоботи. Ми впевнено перемагаємо на всіх фронтах. Хто не вірить - зайдіть на марафон.
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10.06.2026 16:45 Відповісти
І війна з хаосом теж здійснилися разом з доларом по 45
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10.06.2026 16:37 Відповісти
На днях стане пА 46-ть..Ап! А це вже не пА 45-ть..))
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10.06.2026 17:09 Відповісти
Я ваш вирок
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10.06.2026 16:37 Відповісти
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10.06.2026 17:23 Відповісти
Дійсно плакати будемо, тільки від радості
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10.06.2026 18:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uNZtPI-fkbk

пресконференція Портникова -Про українську ідентичність, «плівки Міндіча» і майбутнє. Віталій Портников на DOU Day 2026

Це нарешті "вдалий Фламінго"від Портніква по ЗЄ-МАРОДЕРАТУ -
один з коментів з ціїє бесіди
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
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10.06.2026 16:38 Відповісти
Прекрасний стендап! Рекомендую.
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10.06.2026 17:08 Відповісти
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10.06.2026 16:39 Відповісти
🔥
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10.06.2026 16:40 Відповісти
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10.06.2026 16:40 Відповісти
Розумні люди попереджали, але барани стадом вже бігли на бойню і нічого не чули.
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10.06.2026 16:41 Відповісти
Він сам нас попереджав
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10.06.2026 18:43 Відповісти
Отож Бо....
Ніколи не говори Ніколи.
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10.06.2026 16:41 Відповісти
саме вчора підняли зарплату військовим на 132 грн., а сьогодні мєнтам, тепер у військового зп - 20132 грн. у мєнта - 33280 грн.
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10.06.2026 16:43 Відповісти
Наркотики -зло.
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10.06.2026 16:45 Відповісти
Будуть його судити чи ні,бо втече?
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10.06.2026 16:47 Відповісти
Зеленский - зрадник та корупціонер. Як тільки закінчиться гаряча фаза війни - він втече.
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10.06.2026 18:04 Відповісти
Верховно наголовнокомандував.
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10.06.2026 16:47 Відповісти
багато чого справдалось, але цце були зовсім не пророцтва, а тверезі прогнози адекватних людей ще у 19-му році. Але ж 40+ відсотків виборців вдавали із себе вкрай креативних вихователів, здатних одномоментно перетворити посереднього стендапера у мудрого політика. А виявилось, що під тиском різного інформаційного бігусу, який зовні по кольору дуже підозріло був схожий на лайно і віддалено смердів російським впливом, вони просто втратили відчуття здорового глузду.
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10.06.2026 16:53 Відповісти
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10.06.2026 17:06 Відповісти
виглядають непогано. Фото мабуть з Європи.
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10.06.2026 17:33 Відповісти
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10.06.2026 17:37 Відповісти
це найбільш точна ілюстрація виборчих дільниць навесні 19-го року.
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10.06.2026 18:08 Відповісти
Пророк Зейсей
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10.06.2026 16:54 Відповісти
жить ані хатят....єто я должен жить,а ви думайте как вам вижить !!!
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10.06.2026 16:59 Відповісти
"буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна."

Отака *****, малята!
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10.06.2026 17:03 Відповісти
Поки що 2/3. Решта 1/3 буде, якщо знаходитися у вічній війні достатньо довго. Не все зразу.
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10.06.2026 17:08 Відповісти
Нема ще тут на гілці наскрізь відморожених 73/43%зебілів, як то Серый Вовк, Vad Vad, NNN, Sergii Gutsaliuk, Вова Вова #541785 та інших подібних? Ну, щоб їм в очі плюнути цим достовірним фактом, нагадуючи про їхню брехню ще з 2019-го...
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10.06.2026 17:14 Відповісти
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10.06.2026 17:35 Відповісти
Вони до цього дня чекають долар по 8, як їм обіцяв великий брехун і чотирижди ухилянт Голобородько. Деякі так і підуть на той світ з вірою, що вони праві. Згадую ''біле братство'' яка себе об'явила святою.їй брехні тоді багато повірили і так і не вилікувалися.
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10.06.2026 17:52 Відповісти
і року не пройде як будемо мріяти про курс 45
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10.06.2026 17:24 Відповісти
Долар по 45!!! Пропоную оголосити треденне святкування по країні.
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10.06.2026 17:30 Відповісти
я сама не можу повірити в те шо українці самі ,зі своїми дітьми, підписалися на таке життя яке гарантував з посміхом ії 🤡 в 19р...Добровільно ...мазохісти ...
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10.06.2026 17:30 Відповісти
дебвлів на жаль дуже багато в Україні , згадую повні зали стада баранів на квартал і т д ...
більше всього жаль розумних і хороших людей вони на жаль в меншості і найбвльш постраждала данка суспвльства і від них нічого не чутно мовчки згасають і все
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10.06.2026 17:38 Відповісти
Щоб не було ніякого п здєжа заборорити вільний продаж покупку валюти і кріпти тільки міждержавні розрахунки
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10.06.2026 17:38 Відповісти
доктор Зло
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10.06.2026 17:51 Відповісти
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10.06.2026 18:32 Відповісти
 
 