Сили безпілотних систем уразили полігон окупантів на ТОТ Запорізької області. ВIДЕО

Оператори полку у СБС "Рейд" у взаємодії з іншими підрозділами СБС завдали удару по військовій інфраструктурі та зосередженню особового складу російських окупаційних військ на полігоні "Восточний" на ТОТ Запорізької області.

Про це полк повідомив у соцмережі фейсбук, публікуючи кадри бойової роботи, інформує Цензор.НЕТ.

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Уражено полігон окупантів

"Цього разу під удар операторів 413 полку СБС "Рейд" потрапила військова інфраструктура та зосередження особового складу на полігоні російських окупаційних військ "Восточний". Ураження проведене у взаємодії з колегами із інших підрозділів СБС", - сказано в повідомленні.

Цей об'єкт розташований на узбережжі Азовського моря біля села Новопетрівка Бердянського району в окупованій частині Запорізької області. Він є одним із полігонів, на якому окупанти прискорено готують "маршове поповнення" для штурмів.

Окремо пілоти звернули увагу на майстерне влучання по розрахунку ПЗРК, який невдало намагався відбити атаку українських дронів.

"Це підкреслює точність удару, яку забезпечують мідлстрайк-засоби від вітчизняного виробника Fire Point", - йдеться у повідомленні.

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