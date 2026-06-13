Знищено 6 точок запуску ворожих дронів у Покровську, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
У Покровську 7 корпус ДШВ та 4-й полк ССО "Рейнджери" знищили мережу точок злету ворожих дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Знищено 6 точок злету
Як зазначається, у результаті спільних дій 7 корпус швидкого реагування ДШВ та 4-й полк ССО "Рейнджери" знищили шість точок злету БпЛА вертикального зльоту чи посадки.
"Серед локацій - приміщення в районі міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та зруйнованого будинку у приватному секторі. Ці місця ворог задіював для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях українських військових, зокрема, по логістичних шляхах", - йдеться у повідомленні.
Ураження завдавалися дронами
Цілі Сили оборони виявили під час аналітики дій противника, а ураження точково наносили ударними дронами літакового типу.
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