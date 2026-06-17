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Новини Відео Реформи в армії
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Реформа армії: Перші враження / Чи програли США Ірану? / Знову перемовини з РФ / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі розбирає найгарячіші теми останніх днів.

У випуску йдеться про таке:

  • Перші висновки про реформу військової служби від Міноборони;
  • Чи програли США Ірану на Близькому Сході та що це означає для глобальної безпеки;
  • Пошук контактів ЄС з Москвою та чи змінилася позиція Дональда Трампа після саміту G7;
  • Чи готові на Заході до компромісів за наш рахунок, які червоні лінії України та до чого готуватися найближчими місяцями?

Дивіться на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.

Актуальний збір

Захисники зі 158-ї окремої механізованої бригади (158 ОМБр), які зараз тримають оборону та стримують ворога на Сумському напрямку, потребують авто. 

Ціль: 275 000.00 ₴

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Дивіться також: ПІТЄР та КРОНШТАДТ у вогні! / Хто розвалив Міністерство оборони // Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

Іран (3515) Міноборони (7891) перемовини (3825) США (26770) реформи (3239) ЗСУ (8855) Буткевич Богдан (454)
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А де привітання Юрію Бутусову з дуже круглою датою? 🤔 Користуючись нагодою, вітаю хорошого журналіста, чудову людину і компетентного військового Юрія Бутуслва з ювілеєм. Бажаю йому щастя, здоррв'я і Перемоги на всіх фронтах його боротьби.
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17.06.2026 21:14 Відповісти
 
 