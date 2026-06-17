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Реформа армії: Перші враження / Чи програли США Ірану? / Знову перемовини з РФ / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі розбирає найгарячіші теми останніх днів.
У випуску йдеться про таке:
- Перші висновки про реформу військової служби від Міноборони;
- Чи програли США Ірану на Близькому Сході та що це означає для глобальної безпеки;
- Пошук контактів ЄС з Москвою та чи змінилася позиція Дональда Трампа після саміту G7;
- Чи готові на Заході до компромісів за наш рахунок, які червоні лінії України та до чого готуватися найближчими місяцями?
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Актуальний збір
Захисники зі 158-ї окремої механізованої бригади (158 ОМБр), які зараз тримають оборону та стримують ворога на Сумському напрямку, потребують авто.
Ціль: 275 000.00 ₴
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Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар17.06.2026 21:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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