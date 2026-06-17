Реформа армії: Перші враження / Чи програли США Ірану? / Знову перемовини з РФ / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі розбирає найгарячіші теми останніх днів.

У випуску йдеться про таке:

Перші висновки про реформу військової служби від Міноборони;

Чи програли США Ірану на Близькому Сході та що це означає для глобальної безпеки;

Пошук контактів ЄС з Москвою та чи змінилася позиція Дональда Трампа після саміту G7;

Чи готові на Заході до компромісів за наш рахунок, які червоні лінії України та до чого готуватися найближчими місяцями?

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Актуальний збір

Захисники зі 158-ї окремої механізованої бригади (158 ОМБр), які зараз тримають оборону та стримують ворога на Сумському напрямку, потребують авто.

Ціль: 275 000.00 ₴

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