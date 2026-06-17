318 1
Реформа армии: первые впечатления / Проиграли ли США Ирану? / Снова переговоры с РФ / Без цензуры. ВИДЕО
Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире обсуждает самые актуальные темы последних дней.
В выпуске речь идет о следующем:
- Первые выводы о реформе военной службы от Минобороны;
- Проиграли ли США Ирану на Ближнем Востоке и что это означает для глобальной безопасности;
- Поиск контактов ЕС с Москвой и изменилась ли позиция Дональда Трампа после саммита G7;
- Готовы ли на Западе к компромиссам за наш счёт, каковы "красные линии" Украины и к чему готовиться в ближайшие месяцы?
Смотрите на YouTube-канале Цензор.НЕТ.
Актуальный сбор
Защитники из 158-й отдельной механизированной бригады (158 ОМБр), которые сейчас держат оборону и сдерживают врага на Сумском направлении, нуждаются в автомобилях.
Цель: 275 000,00 ₴
Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/AL4tXNLwr7
Номер карты банка 4874 1000 3900 3481
Карта Приват 4731219653847933
PayPal [email protected]
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий17.06.2026 21:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль