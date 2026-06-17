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Новости Видео Реформы в армии
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Реформа армии: первые впечатления / Проиграли ли США Ирану? / Снова переговоры с РФ / Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире обсуждает самые актуальные темы последних дней.

В выпуске речь идет о следующем:

  • Первые выводы о реформе военной службы от Минобороны;
  • Проиграли ли США Ирану на Ближнем Востоке и что это означает для глобальной безопасности;
  • Поиск контактов ЕС с Москвой и изменилась ли позиция Дональда Трампа после саммита G7;
  • Готовы ли на Западе к компромиссам за наш счёт, каковы "красные линии" Украины и к чему готовиться в ближайшие месяцы?

Смотрите на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

Актуальный сбор

Защитники из 158-й отдельной механизированной бригады (158 ОМБр), которые сейчас держат оборону и сдерживают врага на Сумском направлении, нуждаются в автомобилях. 

Цель: 275 000,00 ₴

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Смотрите также: ПЕТЕРБУРГ и КРОНШТАДТ в огне! / Кто развалил Министерство обороны // Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Иран (2996) Минобороны (9675) переговоры (5837) США (29575) реформы (3941) ВСУ (7850) Буткевич Богдан (449)
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А де привітання Юрію Бутусову з дуже круглою датою? 🤔 Користуючись нагодою, вітаю хорошого журналіста, чудову людину і компетентного військового Юрія Бутуслва з ювілеєм. Бажаю йому щастя, здоррв'я і Перемоги на всіх фронтах його боротьби.
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17.06.2026 21:14 Ответить
 
 