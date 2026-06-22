Рашист зафільмував, як термітний боєприпас випалює їхній бліндаж після скиду з дрона. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких російський військовий фільмує момент горіння термітного боєприпасу у власному бліндажі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Сил оборони виявили схованку окупантів та за допомогою дрона скинули на укриття термітний боєприпас.

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На відео - процес горіння боєприпасу, тоді як рашисти спостерігають за ним, не маючи змоги залишити укриття.

Зазначається, що температура горіння термітної шашки може сягати 2500 градусів за Цельсієм.

Цього достатньо для займання більшості матеріалів, проплавлення тонкостінного металу або навіть пошкодження елементів бронетехніки.

Такий ефект досягається завдяки хімічній реакції між металами.

Судячи з температурних характеристик, йдеться про класичну термітну суміш на основі оксиду заліза та алюмінію.

У результаті атаки бліндаж окупантів було знищено.

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