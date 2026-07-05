Сили оборони завдали авіаудару по базі операторів БпЛА РФ у Покровську: знищено особовий склад, вузол зв’язку і запаси боєприпасів, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Сили оборони завдали авіаудару по мікрорайону Покровська, де фіксується робота інструкторів "Рубікон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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База для ворожих пілотів

Як зазначається, зруйновану багатоповерхівку у мікрорайоні "Лазурний" РФ тривалий час використовувала як базу для пілотів. Також в підрозділах противника, який розміщувався у цьому мікрорайоні, зафіксована присутність інструкторів центру "Рубікон", які готували екіпажі БпЛА.

Крім того, за наявною інформацією, в одному із приміщень противник зберігав боєприпаси, у складі яких були отруйні хімічні речовини.

Що знищено?

"У результаті удару противник втратив до двох пунктів роботи екіпажів БпЛА, вузол зв'язку, запаси боєприпасів, а також до 10-15 осіб", - йдеться у повідомленні.

Перед відпрацюванням по цілі розвідка 25 повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ детально вивчала район зосередження противника.

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Аналіз локації, зокрема, виявив:

▪️Цілодобову активність: безперервну робота підрозділів аеророзвідки

▪️Технічне забезпечення: використання WI-FI-мостів, роутерів, антен та терміналів Starlink для координації та керування дронами.

"Тривалий час саме південну частину міста ворог обирає пріоритетним місцем для накопичення особового складу, зокрема пілотів БпЛА.



Таким чином, противник сподівається зменшити ризики ударів FPV-дронів з боку українських військових у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ, а також спростити логістику. Ці райони прилягають до доріг, які зʼєднують Покровськ з іншими великими населеними пунктами в тилу ворога", - наголосили у 7 корпусі.

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