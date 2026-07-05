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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Росіянки зафільмували удар дрона Hornet по логістиці окупантів: "Что мне делать? Всё, бах! Бахнул, Боже. Лети быстрее". ВIДЕО

Росіянки, які їхали у напрямку тимчасово окупованого Донецька, випадково зафільмували атаку українського ударного безпілотника Hornet по логістиці російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний БпЛА уразив одну з логістичних вантажівок окупантів, чим викликав паніку серед пасажирок автомобіля.

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На відео чути, як одна з росіянок після вибуху емоційно закликає свою подругу швидше їхати, побоюючись повторної атаки українських дронів.

"Что мне делать? Всё, бах! Бахнул, Боже. Лети быстрее, сейчас второй будет! Чем так воняет?" - кричать окупантки після удару українського БпЛА.

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атака (1769) Донецька область (11462) логістика (180) дрони (8641)
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Топ коментарі
+45
"воняет чем-то" - та то руцкий дух по їх машині пішов, в захваті від побаченого ))
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05.07.2026 16:36 Відповісти
+29
Ще трохи і рашики при згадці про Україну будуть цюняти по колінах .
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05.07.2026 16:28 Відповісти
+25
вср'алися кацапо-самки, от і ваняєт..
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05.07.2026 16:43 Відповісти

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