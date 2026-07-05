Росіянки зафільмували удар дрона Hornet по логістиці окупантів: "Что мне делать? Всё, бах! Бахнул, Боже. Лети быстрее". ВIДЕО

Росіянки, які їхали у напрямку тимчасово окупованого Донецька, випадково зафільмували атаку українського ударного безпілотника Hornet по логістиці російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний БпЛА уразив одну з логістичних вантажівок окупантів, чим викликав паніку серед пасажирок автомобіля.

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На відео чути, як одна з росіянок після вибуху емоційно закликає свою подругу швидше їхати, побоюючись повторної атаки українських дронів.

"Что мне делать? Всё, бах! Бахнул, Боже. Лети быстрее, сейчас второй будет! Чем так воняет?" - кричать окупантки після удару українського БпЛА.

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