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Росіянки зафільмували удар дрона Hornet по логістиці окупантів: "Что мне делать? Всё, бах! Бахнул, Боже. Лети быстрее". ВIДЕО
Росіянки, які їхали у напрямку тимчасово окупованого Донецька, випадково зафільмували атаку українського ударного безпілотника Hornet по логістиці російських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний БпЛА уразив одну з логістичних вантажівок окупантів, чим викликав паніку серед пасажирок автомобіля.
На відео чути, як одна з росіянок після вибуху емоційно закликає свою подругу швидше їхати, побоюючись повторної атаки українських дронів.
"Что мне делать? Всё, бах! Бахнул, Боже. Лети быстрее, сейчас второй будет! Чем так воняет?" - кричать окупантки після удару українського БпЛА.
Топ коментарі
+45 Fjall_Raven
показати весь коментар05.07.2026 16:36 Відповісти Посилання
+29 Vasyl Ivanyk
показати весь коментар05.07.2026 16:28 Відповісти Посилання
+25 Bad Robot
показати весь коментар05.07.2026 16:43 Відповісти Посилання
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