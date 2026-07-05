Близько 2200 дронів, понад 1730 КАБів і 106 ракет застосувала РФ проти України протягом тижня, - Зеленський. ВIДЕО

Російські війська продовжують атакувати населені пункти України із застосуванням дронів, керованих авіабомб і ракет різних типів, зокрема балістичних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

"Упродовж тижня Росія застосувала проти України близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів, майже половина з них – балістичні", - зазначив президент.

Він наголосив, що практично щодня під обстрілами перебувають Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків та Дніпро, прикордонні та прифронтові громади.

Також він нагадав про масований удар по Києву, який забрав життя 31 людини, і ще 102 - дістали поранення.

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Посилення ППО

За словами Зеленського, Україна вже має спроможності ефективно збивати понад 90% дронів, але, на жаль, балістика збивається не вся. Однак саме на балістику спирається зараз Москва, щоб продовжувати свою війну.

"І щодня ми працюємо, щоб зміцнювати ППО для України – через PURL і завдяки нашим двостороннім контактам із країнами, які не приєдналися до PURL, але у яких є такі необхідні для нас ракети. Ми посилюємо нашу ППО спільною роботою з європейцями над антибалістикою. Потрібні відповіді від партнерів на наші запити про ППО. Кожен пакет ракет-перехоплювачів – це реальний захист життів. Я дякую всім лідерам, які знаходять можливості допомагати саме так", - додав президент.

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