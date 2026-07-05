РФ атакувала Україну 4 ракетами та 125 дронами, знищено 112 БпЛА, ракети цілей не досягли, - Повітряні сили

У ніч на 5 липня 2026 року війська РФ атакували Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31 із акваторії Чорного моря, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., 125 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, протирадіолокаційна ракета Х-31 не досягла цілі.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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