РФ атаковала Украину четырьмя ракетами и 125 дронами, уничтожено 112 БПЛА, ракеты цели не достигли, - Воздушные силы

В ночь на 5 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине одной противорадиолокационной ракетой Х-31 из акватории Черного моря, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, 125 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, противорадиолокационная ракета Х-31 не достигла цели.

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Последствия

Зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА в 3 местах, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.

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