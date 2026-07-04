ПВО сбила 69 вражеских дронов из 86, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 4 июля Россия нанесла удар по Украине двумя ракетами и 86 беспилотниками. Украинская ПВО сбила или подавила 69 воздушных целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Враг нанес удар по территории Украины одной баллистической ракетой "Искандер-М" из ВОТ АР Крым, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря и 86 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений:

Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел – РФ;

Донецк — ВОТ.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных БПЛА в 16 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 5 точках.

Читайте также: Рашисты атакуют Украину ударными дронами вечером 3 июля, — Воздушные силы (обновлено)