ППО знешкодила 69 ворожих дронів з 86, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну двома ракетами та 86 безпілотниками. Українська ППО збила або подавила 69 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог атакував територію України однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря та 86 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел – РФ;

Донецьк - ТОТ.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.

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