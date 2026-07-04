ППО знешкодила 69 ворожих дронів з 86, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну двома ракетами та 86 безпілотниками. Українська ППО збила або подавила 69 повітряних цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ворог атакував територію України однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря та 86 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:
- Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел – РФ;
- Донецьк - ТОТ.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.
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