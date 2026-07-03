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Рашисти атакують Україну ударними дронами ввечері 3 липня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 3 липня російські загарбники запустили ударні дрони з кількох напрямків.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
БпЛА на півночі від Харкова, курс - змінний; Реактивний БпЛА на північ Херсонщини з ТОТ, - повідомлялося о 19:29.
Сумщина: БпЛА в напрямку Шостки та Недригайлова, - повідомлялося о 19:30.
БпЛА курсом на м.Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 19:39.
Реактивний БпЛА на/повз Кривий Ріг в північному напрямку, - повідомлялося о 19:45.
О 19:50 ПС повідомили:
- Сумщина: БпЛА в напрямку Сум, н.п. Миколаївки, Липової Долини;
- Чернігівщина: БпЛА на південному заході від Чернігова, курс - змінний, та в напрямку Ічні зі сходу;
- БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу.
БпЛА курсом на Харків зі сходу та півночі, - повідомлялося о 20:03.
О 20:09 ПС повідомили:
- Полтавщина: БпЛА на/повз Заводське з півночі;
- Кіровоградщина: БпЛА повз Долинську в північному/північно-східному напрямку.
- БпЛА в районі Сум!
Оновлення
Згодом ПС надали оновлену інформацію щодо руху ворожих БпЛА.
О 20:26 повідомлялося:
- Полтавщина: БпЛА на/повз Лохвицю, Комишню. БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з північного заходу;
- БпЛА курсом на Суми з півночі.
О 20:48 ПС повідомили:
- БпЛА по межі Сумщини і Чернігівщини курсом на Полтавщину;
- Полтавщина: БпЛА на півдні від Пирятина, курс - західний;
- Реактивний БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - північний.
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