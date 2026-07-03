Рашисти атакують Україну ударними дронами ввечері 3 липня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 3 липня російські загарбники запустили ударні дрони з кількох напрямків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

БпЛА на півночі від Харкова, курс - змінний; Реактивний БпЛА на північ Херсонщини з ТОТ, - повідомлялося о 19:29.

Сумщина: БпЛА в напрямку Шостки та Недригайлова, - повідомлялося о 19:30.

БпЛА курсом на м.Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 19:39.

Реактивний БпЛА на/повз Кривий Ріг в північному напрямку, - повідомлялося о 19:45.

О 19:50 ПС повідомили:

Сумщина: БпЛА в напрямку Сум, н.п. Миколаївки, Липової Долини;

Чернігівщина: БпЛА на південному заході від Чернігова, курс - змінний, та в напрямку Ічні зі сходу;

БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу.

БпЛА курсом на Харків зі сходу та півночі, - повідомлялося о 20:03.

О 20:09 ПС повідомили:

Полтавщина: БпЛА на/повз Заводське з півночі;

Кіровоградщина: БпЛА повз Долинську в північному/північно-східному напрямку.

БпЛА в районі Сум!

Оновлення

Згодом ПС надали оновлену інформацію щодо руху ворожих БпЛА.

О 20:26 повідомлялося:

Полтавщина: БпЛА на/повз Лохвицю, Комишню. БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з північного заходу;

БпЛА курсом на Суми з півночі.

О 20:48 ПС повідомили:

БпЛА по межі Сумщини і Чернігівщини курсом на Полтавщину;

Полтавщина: БпЛА на півдні від Пирятина, курс - західний;

Реактивний БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - північний.

Читайте також: ППО знешкодила 83 повітряні цілі зі 107, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА