Рашисты атакуют Украину ударными дронами вечером 3 июля, — Воздушные силы (обновлено)

Вечером 3 июля российские захватчики запустили ударные дроны с нескольких направлений.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

БПЛА к северу от Харькова, курс — переменный; реактивный БПЛА — к северу от Херсонской области из ВОТ, — сообщалось в 19:29.

Сумская область: БПЛА в направлении Шостки и Недригайлова, — сообщалось в 19:30.

БПЛА курсом на г. Запорожье с юга, — сообщалось в 19:39.

Реактивный БПЛА на/мимо Кривого Рога в северном направлении, — сообщалось в 19:45.

В 19:50 ВС сообщили:

Сумщина: БПЛА в направлении Сум, н.п. Николаевки, Липовой Долины;

Черниговская область: БПЛА на юго-западе от Чернигова, курс — переменный, и в направлении Ични с востока;

БПЛА в направлении Харькова с северо-востока.

БПЛА курсом на Харьков с востока и севера, — сообщалось в 20:03.

В 20:09 ВС сообщили:

Полтавская область: БПЛА над/мимо Заводского с севера;

Кировоградская область: БПЛА мимо Долинской в северном/северо-восточном направлении.

БПЛА в районе Сум!

Обновление

Впоследствии ВС предоставили обновленную информацию о движении вражеских БПЛА.

В 20:26 сообщалось:

Полтавщина: БпЛА на/мимо Лохвицу, Камышню. БпЛА в направлении г.Запорожья с северо-запада;

БпЛА курсом на Сумы с севера.

В 20:48 ВС сообщили:

БПЛА вдоль границы Сумщины и Черниговщины курсом на Полтавщину;

Полтавщина: БпЛА к югу от Пирятина, курс – западный;

реактивный БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс – северный.

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