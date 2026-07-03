Рашисты атакуют Украину ударными дронами вечером 3 июля, — Воздушные силы (обновлено)
Вечером 3 июля российские захватчики запустили ударные дроны с нескольких направлений.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
БПЛА к северу от Харькова, курс — переменный; реактивный БПЛА — к северу от Херсонской области из ВОТ, — сообщалось в 19:29.
Сумская область: БПЛА в направлении Шостки и Недригайлова, — сообщалось в 19:30.
БПЛА курсом на г. Запорожье с юга, — сообщалось в 19:39.
Реактивный БПЛА на/мимо Кривого Рога в северном направлении, — сообщалось в 19:45.
В 19:50 ВС сообщили:
- Сумщина: БПЛА в направлении Сум, н.п. Николаевки, Липовой Долины;
- Черниговская область: БПЛА на юго-западе от Чернигова, курс — переменный, и в направлении Ични с востока;
- БПЛА в направлении Харькова с северо-востока.
БПЛА курсом на Харьков с востока и севера, — сообщалось в 20:03.
В 20:09 ВС сообщили:
- Полтавская область: БПЛА над/мимо Заводского с севера;
- Кировоградская область: БПЛА мимо Долинской в северном/северо-восточном направлении.
- БПЛА в районе Сум!
Обновление
Впоследствии ВС предоставили обновленную информацию о движении вражеских БПЛА.
В 20:26 сообщалось:
- Полтавщина: БпЛА на/мимо Лохвицу, Камышню. БпЛА в направлении г.Запорожья с северо-запада;
- БпЛА курсом на Сумы с севера.
В 20:48 ВС сообщили:
- БПЛА вдоль границы Сумщины и Черниговщины курсом на Полтавщину;
- Полтавщина: БпЛА к югу от Пирятина, курс – западный;
- реактивный БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс – северный.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль