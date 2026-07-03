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Новости Атака беспилотников
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Рашисты атакуют Украину ударными дронами вечером 3 июля, — Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 3 июля российские захватчики запустили ударные дроны с нескольких направлений.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

БПЛА к северу от Харькова, курс — переменный; реактивный БПЛА — к северу от Херсонской области из ВОТ, — сообщалось в 19:29.

Сумская область: БПЛА в направлении Шостки и Недригайлова, — сообщалось в 19:30.

БПЛА курсом на г. Запорожье с юга, — сообщалось в 19:39.

Реактивный БПЛА на/мимо Кривого Рога в северном направлении, — сообщалось в 19:45.

В 19:50 ВС сообщили:

  • Сумщина: БПЛА в направлении Сум, н.п. Николаевки, Липовой Долины;
  • Черниговская область: БПЛА на юго-западе от Чернигова, курс — переменный, и в направлении Ични с востока;
  • БПЛА в направлении Харькова с северо-востока.

БПЛА курсом на Харьков с востока и севера, — сообщалось в 20:03.

В 20:09 ВС сообщили:

  • Полтавская область: БПЛА над/мимо Заводского с севера;
  • Кировоградская область: БПЛА мимо Долинской в северном/северо-восточном направлении.
  • БПЛА в районе Сум!

Обновление

Впоследствии ВС предоставили обновленную информацию о движении вражеских БПЛА.

В 20:26 сообщалось:

  • Полтавщина: БпЛА на/мимо Лохвицу, Камышню. БпЛА в направлении г.Запорожья с северо-запада;
  • БпЛА курсом на Сумы с севера.

В 20:48 ВС сообщили:

  • БПЛА вдоль границы Сумщины и Черниговщины курсом на Полтавщину;
  • Полтавщина: БпЛА к югу от Пирятина, курс – западный;
  • реактивный БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс – северный.

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