ПВО уничтожила 83 воздушные цели из 107, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 3 июля российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 105 ударных беспилотников и имитаторов различных типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушныесилы ВСУ.
Дроны типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Пародия" и реактивные беспилотники оккупанты запускали из:
- Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Миллерово – РФ;
- Донецкая – ВОТ.
Работа ПВО
К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила 83 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 82 вражеских беспилотника различных типов.
В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 21 ударного БПЛА в 16 точках. Обломки сбитых воздушных целей упали еще в пяти точках.
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