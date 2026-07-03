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ПВО уничтожила 83 воздушные цели из 107, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 3 июля российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 105 ударных беспилотников и имитаторов различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушныесилы ВСУ.

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Дроны типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Пародия" и реактивные беспилотники оккупанты запускали из:

  • Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Миллерово – РФ;
  • Донецкая – ВОТ.

Работа ПВО

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила 83 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 82 вражеских беспилотника различных типов.

ПВО, инфографика

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 21 ударного БПЛА в 16 точках. Обломки сбитых воздушных целей упали еще в пяти точках.

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