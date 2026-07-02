Зеленский: ждем ответа Трампа по поводу производства Patriot в Украине

Украина уже давно ведет переговоры с американской администрацией о получении лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

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Президент поблагодарил партнеров, которые помогают финансировать закупку ракет через программу PURL, однако отметил, что для надежной защиты жизней Европе и Украине нужны собственные мощности.

"Очень рассчитываем на положительный ответ президента США Дональда Трампа для защиты жизней", — подытожил глава государства.

Он отметил, что совместное производство в Украине или вместе с европейскими партнерами сможет существенно поддержать и сами Соединённые Штаты во время будущих операций.

Федоров обратился к 40 странам

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров после массированного обстрела Киева обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Об этом сообщили в Минобороны.

Федоров предложил союзникам обменять ракеты из имеющихся запасов на будущие поставки, предусмотренные контрактами для Украины.

Также он попросил партнеров внести средства в механизмы PURL и JUMPSTART (механизм финансирования и ускоренной закупки ракет-перехватчиков для систем Patriot для Украины — ред.) — он назвал их самыми быстрыми и надежными способами поставки необходимых ракет для Patriot.

Президент Зеленский также заявил, что по-прежнему надеется на визит спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину. Кроме того, он добавил, что в течение последних двух дней состоялись переговоры между главой СНБО Рустемом Умеровым и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.