Зеленський: чекаємо відповідь Трампа щодо виробництва Patriot в Україні

Україна вже тривалий час веде переговори з американською адміністрацією щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його офіційний Tелеграм-канал.

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Президент подякував партнерам, які допомагають фінансувати закупівлю ракет через програму PURL, проте зазначив, що для надійного захисту життів Європі та Україні потрібні власні потужності.

"Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа для захисту життів", - підсумував глава держави.

Він зауважив, що спільне виробництво в Україні або разом із європейськими партнерами зможе суттєво підтримати й самі Сполучені Штати під час майбутніх операцій.

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Федоров звернувся до 40 країн

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров після масованого обстрілу Києва звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети до систем ППО Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Про це повідомили в Міноборони.

Федоров запропонував союзникам обміняти ракети з наявних запасів на майбутні поставки, законтрактовані для України.

Також він попросив партнерів зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART (механізм фінансування та прискореної закупівлі ракет-перехоплювачів для систем Patriot для України - ред.) — він назвав їх найшвидшими та найнадійнішими шляхами постачання необхідних ракет до Patriot.

Предидент Зеленський також заявив, що усе ще сподівається на візит спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України. Також він додав, що протягом останніх двох днів відбулися переговори між головою РНБО Рустемом Умєровим та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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