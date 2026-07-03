ППО знешкодила 83 повітряні цілі зі 107, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 3 липня російські війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 105 ударних і безпілотників-імітаторів різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Пародія" та реактивні безпілотники окупанти запускали з:
- Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерового – РФ;
- Донецька – ТОТ.
Робота ППО
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знешкодила 83 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 82 ворожі безпілотники різних типів.
Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях. Уламки збитих повітряних цілей впали ще на п'яти локаціях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль