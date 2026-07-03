ППО знешкодила 83 повітряні цілі зі 107, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 3 липня російські війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 105 ударних і безпілотників-імітаторів різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Пародія" та реактивні безпілотники окупанти запускали з:

Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерового – РФ;

Донецька – ТОТ.

Робота ППО

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знешкодила 83 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 82 ворожі безпілотники різних типів.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях. Уламки збитих повітряних цілей впали ще на п'яти локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: чекаємо відповідь Трампа щодо виробництва Patriot в Україні