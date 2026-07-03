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Новини Результат роботи ППО
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ППО знешкодила 83 повітряні цілі зі 107, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 3 липня російські війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 105 ударних і безпілотників-імітаторів різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Пародія" та реактивні безпілотники окупанти запускали з:

  • Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерового – РФ;
  • Донецька – ТОТ.

Робота ППО

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знешкодила 83 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 82 ворожі безпілотники різних типів.

ппо,інфографіка

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях. Уламки збитих повітряних цілей впали ще на п'яти локаціях.

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безпілотник БпЛА (6062) ППО (4240) Повітряні сили (3521)
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