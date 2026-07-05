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Новости Видео Обстрелы Украины
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Около 2200 дронов, более 1730 управляемых авиабомб и 106 ракет применила РФ против Украины в течение недели, - Зеленский

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Украины с применением дронов, управляемых авиабомб и ракет различных типов, в том числе баллистических.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Удары по Украине

"В течение недели Россия применила против Украины около 2200 ударных дронов, более 1730 управляемых авиационных бомб и 106 ракет различных типов, почти половина из них - баллистические", - отметил президент.

Он подчеркнул, что практически ежедневно под обстрелами находятся Сумы, Запорожье, Херсон, Харьков и Днепр, а также приграничные и прифронтовые населенные пункты.

Также он напомнил о массированном ударе по Киеву, в результате которого погиб 31 человек, а еще 102 получили ранения.

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Усиление ПВО

По словам Зеленского, Украина уже способна эффективно сбивать более 90% дронов, но, к сожалению, не все баллистические ракеты удается сбить. Однако именно на баллистику сейчас делает ставку Москва, чтобы продолжать свою войну.

"И каждый день мы работаем над укреплением ПВО Украины - через PURL и благодаря нашим двусторонним контактам со странами, которые не присоединились к PURL, но у которых есть столь необходимые нам ракеты. Мы укрепляем нашу ПВО, совместно работая с европейцами над противоракетной обороной. Нужны ответы от партнеров на наши запросы о ПВО. Каждый пакет ракет-перехватчиков - это реальная защита жизней. Я благодарю всех лидеров, которые находят возможности помогать именно так", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24749) ракеты (4032) дроны (7542) КАБ (566)
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Топ комментарии
+8
Інформатор проснувся.
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05.07.2026 13:41 Ответить
+6
Іщак подужав цифри но нічого не зрозумів - КАБи скоро перевершать дрони, а тупий ішак все про антибалістику торочить.
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05.07.2026 14:02 Ответить
+5
Близько 2200 дронів, понад 1730 КАБів і 106 ракет застосувала РФ проти України протягом тижня, - Зеленський. скільки застосувала Україна з президентом "зе" проти 3,14 дерації ні слова
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05.07.2026 14:02 Ответить

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