Около 2200 дронов, более 1730 управляемых авиабомб и 106 ракет применила РФ против Украины в течение недели, - Зеленский

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Украины с применением дронов, управляемых авиабомб и ракет различных типов, в том числе баллистических.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Удары по Украине

"В течение недели Россия применила против Украины около 2200 ударных дронов, более 1730 управляемых авиационных бомб и 106 ракет различных типов, почти половина из них - баллистические", - отметил президент.

Он подчеркнул, что практически ежедневно под обстрелами находятся Сумы, Запорожье, Херсон, Харьков и Днепр, а также приграничные и прифронтовые населенные пункты.

Также он напомнил о массированном ударе по Киеву, в результате которого погиб 31 человек, а еще 102 получили ранения.

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Усиление ПВО

По словам Зеленского, Украина уже способна эффективно сбивать более 90% дронов, но, к сожалению, не все баллистические ракеты удается сбить. Однако именно на баллистику сейчас делает ставку Москва, чтобы продолжать свою войну.

"И каждый день мы работаем над укреплением ПВО Украины - через PURL и благодаря нашим двусторонним контактам со странами, которые не присоединились к PURL, но у которых есть столь необходимые нам ракеты. Мы укрепляем нашу ПВО, совместно работая с европейцами над противоракетной обороной. Нужны ответы от партнеров на наши запросы о ПВО. Каждый пакет ракет-перехватчиков - это реальная защита жизней. Я благодарю всех лидеров, которые находят возможности помогать именно так", - добавил президент.

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