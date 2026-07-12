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За 10 днів липня СБС уразили 60 енерговузлів на ТОТ, - Мадяр. ВIДЕО

За перші десять днів липня Сили безпілотних систем уразили 60 об'єктів енергетичної інфраструктури ворога в Криму та на інших окупованих територіях сходу та півдня України.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вже 60 енерговузлів протягом 01-10 липня Птахи СБС відвідали та прикурили у Криму і південній частині ТОТ (51) та на Сході (9). Глибокого і тотального блекауту хробачні не минути", - заявив командувач.

Зокрема, в Криму уражено:

  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Берегове", нп Молочне
  • ПС 110 кВ "Майнаки", нп Євпаторія
  • ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Медведева
  • ПС 110 кВ "Саки"
  • ПС 36 кВ "Медведеве"
  • Сакська ТЕЦ, нп Саки.

Дивіться також: Ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ уразили СБС в Азовському морі, - Мадяр. ВIДЕО

На інших тимчасово окупованих територіях:

  • Електропідстанція, нп Волноваха, Донецька обл.
  • Електропідстанція, нп Сентянівка, Луганська обл.
  • Електропідстанція, нп Калинове, Луганська обл.
  • Електропідстанція, нп Софіївка, Донецька обл.
  • Загальновійськовий полігон "Старобешевський", нп Докучаєвськ, Донецька обл.
  • Місце проведення нагородження ос 1194 мсп, нп Горлівка, Донецька обл.
  • Вузол спецзвʼязку підрозділу 14АК, нп Чукалівка, Херсонська обл.

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Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (152) Сили безпілотних систем (568)
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Топ коментарі
+2
земля должна гореть под ногами оккупантов
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12.07.2026 00:37 Відповісти
+1
Те саме треба робити не тільки на ТОТ, а в областях росії.
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12.07.2026 00:33 Відповісти

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