За 10 днів липня СБС уразили 60 енерговузлів на ТОТ, - Мадяр. ВIДЕО
За перші десять днів липня Сили безпілотних систем уразили 60 об'єктів енергетичної інфраструктури ворога в Криму та на інших окупованих територіях сходу та півдня України.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже 60 енерговузлів протягом 01-10 липня Птахи СБС відвідали та прикурили у Криму і південній частині ТОТ (51) та на Сході (9). Глибокого і тотального блекауту хробачні не минути", - заявив командувач.
Зокрема, в Криму уражено:
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Берегове", нп Молочне
- ПС 110 кВ "Майнаки", нп Євпаторія
- ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Медведева
- ПС 110 кВ "Саки"
- ПС 36 кВ "Медведеве"
- Сакська ТЕЦ, нп Саки.
На інших тимчасово окупованих територіях:
- Електропідстанція, нп Волноваха, Донецька обл.
- Електропідстанція, нп Сентянівка, Луганська обл.
- Електропідстанція, нп Калинове, Луганська обл.
- Електропідстанція, нп Софіївка, Донецька обл.
- Загальновійськовий полігон "Старобешевський", нп Докучаєвськ, Донецька обл.
- Місце проведення нагородження ос 1194 мсп, нп Горлівка, Донецька обл.
- Вузол спецзвʼязку підрозділу 14АК, нп Чукалівка, Херсонська обл.
Топ коментарі
+2 Псамметих II
показати весь коментар12.07.2026 00:37 Відповісти Посилання
+1 Sone Com
показати весь коментар12.07.2026 00:33 Відповісти Посилання
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