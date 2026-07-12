За 10 днів липня СБС уразили 60 енерговузлів на ТОТ, - Мадяр. ВIДЕО

За перші десять днів липня Сили безпілотних систем уразили 60 об'єктів енергетичної інфраструктури ворога в Криму та на інших окупованих територіях сходу та півдня України.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вже 60 енерговузлів протягом 01-10 липня Птахи СБС відвідали та прикурили у Криму і південній частині ТОТ (51) та на Сході (9). Глибокого і тотального блекауту хробачні не минути", - заявив командувач.

Зокрема, в Криму уражено:

Електропідстанція ПС 110 кВ "Берегове", нп Молочне

ПС 110 кВ "Майнаки", нп Євпаторія

ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Медведева

ПС 110 кВ "Саки"

ПС 36 кВ "Медведеве"

Сакська ТЕЦ, нп Саки.

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На інших тимчасово окупованих територіях:

Електропідстанція, нп Волноваха, Донецька обл.

Електропідстанція, нп Сентянівка, Луганська обл.

Електропідстанція, нп Калинове, Луганська обл.

Електропідстанція, нп Софіївка, Донецька обл.

Загальновійськовий полігон "Старобешевський", нп Докучаєвськ, Донецька обл.

Місце проведення нагородження ос 1194 мсп, нп Горлівка, Донецька обл.

Вузол спецзвʼязку підрозділу 14АК, нп Чукалівка, Херсонська обл.

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