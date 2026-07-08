УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11428 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи на танкерах РФ
3 942 24

Ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ уразили СБС в Азовському морі, - Мадяр. ВIДЕО

Протягом ночі 8 липня Сили безпілотних систем уразили 9 танкерів "тіньового флоту" РФ в Азовському морі.

Про це заявив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Загалом протягом 72 годин уражено 19 танкерів тіньового флоту, 1 сухогруз і 1 паром у Керчі.

Операцію проводили пілоти "Кайрос" 414 обр СБС "Птахи Мадяра", 413 оп СБС "Рейд" та 1 оц СБС.

"Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 53 військові цілі.
У пул "Кримський рубильник off" протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій (всього рівно 50 енерговузлів протягом 01-08 липня) та інші чутливі обʼєкти. Звіт згодом.

Усі цілі за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", - додав Бровді.

Дивіться: СБС нищать логістику рашистів на сухопутному коридорі до Криму: уражено 360 одиниць транспорту. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14226) Бровді Роберт Мадяр (149) Сили безпілотних систем (562)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
08.07.2026 10:06 Відповісти
+7
визнаю, помилився. Якось не врахував, що кацапи перенесуть Чорнобаївку на Азовське море. З нетерпінням будемо чекати танкерів ще і наступної ночі.
показати весь коментар
08.07.2026 10:14 Відповісти
+4
А вони у них є? Вийшов, позавчора, конвой, у 20 вимпелів. 12 розбили і спалили, учора. Сьогодні - ще 9. Ми вже давно впевнилися, що "закрома Матушки-Рассии" - не бездонні...Щоб сформувать новий конвой, треба ще зібрать танкери по всій річковій системі європейської Росії, перегнать їх по Волго-Донському каналу, в Азовське море, поставить під закачку, і знову кинуть їх, масовано, під удари "Птахів Мадяра"... "Реквієм конвою ПК'ю -17", Пікуля - це "дитячий садочок", перед "реквіємом" сьогоднішнім... І не буде "нового Пікуля", який напише про цей розгром, як про чергове "геройство русскава народа".
показати весь коментар
08.07.2026 10:25 Відповісти

Завантаження...

 
 