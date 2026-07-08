Ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ уразили СБС в Азовському морі, - Мадяр. ВIДЕО

Протягом ночі 8 липня Сили безпілотних систем уразили 9 танкерів "тіньового флоту" РФ в Азовському морі.

Про це заявив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Загалом протягом 72 годин уражено 19 танкерів тіньового флоту, 1 сухогруз і 1 паром у Керчі.

Операцію проводили пілоти "Кайрос" 414 обр СБС "Птахи Мадяра", 413 оп СБС "Рейд" та 1 оц СБС.

"Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 53 військові цілі.

У пул "Кримський рубильник off" протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій (всього рівно 50 енерговузлів протягом 01-08 липня) та інші чутливі обʼєкти. Звіт згодом.



Усі цілі за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", - додав Бровді.

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