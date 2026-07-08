Еще 9 танкеров "теневого флота" РФ поразили СБС в Азовском море, - Мадяр. ВИДЕО

В ночь на 8 июля Силы беспилотных систем поразили 9 танкеров "теневого флота" РФ в Азовском море.

Об этом заявил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Всего за 72 часа было поражено 19 танкеров теневого флота, 1 сухогруз и 1 паром в Керчи.

Операцию проводили пилоты "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра", 413-й оп СБС "Рейд" и 1-й оц СБС.

"В течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ВОТ "Птахи" СБС поразили 53 военные цели.

В пул "Крымский рубильник off" в течение ночи отработано +6 электроподстанций (всего - ровно 50 энергоузлов в период с 1 по 8 июля) и другие уязвимые объекты. Отчет позже.



Все цели были поражены при координации вновь созданного "Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", - добавил Бровди.

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