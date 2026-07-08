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Новости Взрывы на танкерах РФ
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Еще 9 танкеров "теневого флота" РФ поразили СБС в Азовском море, - Мадяр. ВИДЕО

В ночь на 8 июля Силы беспилотных систем поразили 9 танкеров "теневого флота" РФ в Азовском море.

Об этом заявил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Всего за 72 часа было поражено 19 танкеров теневого флота, 1 сухогруз и 1 паром в Керчи.

Операцию проводили пилоты "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра", 413-й оп СБС "Рейд" и 1-й оц СБС.

"В течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ВОТ "Птахи" СБС поразили 53 военные цели.

В пул "Крымский рубильник off" в течение ночи отработано +6 электроподстанций (всего - ровно 50 энергоузлов в период с 1 по 8 июля) и другие уязвимые объекты. Отчет позже.

Все цели были поражены при координации вновь созданного "Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", - добавил Бровди.

Смотрите: СБС уничтожают логистику рашистов на сухопутном коридоре в Крым: поражено 360 единиц транспорта. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26037) Бровди Роберт Мадяр (148) Силы беспилотных систем (555)
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Топ комментарии
+7
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08.07.2026 10:06 Ответить
+5
визнаю, помилився. Якось не врахував, що кацапи перенесуть Чорнобаївку на Азовське море. З нетерпінням будемо чекати танкерів ще і наступної ночі.
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08.07.2026 10:14 Ответить
+2
...
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08.07.2026 10:07 Ответить

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