Українські оператори дронів уразили російський танк у Шебекінському районі Бєлгородської області РФ. ВIДЕО

Українські оператори дронів уразили російський танк у Бєлгородській області поблизу села Нижнє Березове Друге Шебекінського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронетехніка рухалася відкритою місцевістю, однак її своєчасно виявила українська аеророзвідка, після чого по цілі були спрямовані ударні FPV-дрони.

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Унаслідок точного ураження російський танк був виведений з ладу, що зірвало плани рашистів.

Відеозапис оприлюднено у соцмережах.

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