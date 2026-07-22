УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9070 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів
664 5

Українські оператори дронів уразили російський танк у Шебекінському районі Бєлгородської області РФ. ВIДЕО

Українські оператори дронів уразили російський танк у Бєлгородській області поблизу села Нижнє Березове Друге Шебекінського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронетехніка рухалася відкритою місцевістю, однак її своєчасно виявила українська аеророзвідка, після чого по цілі були спрямовані ударні FPV-дрони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок точного ураження російський танк був виведений з ладу, що зірвало плани рашистів.

Відеозапис оприлюднено у соцмережах.

Дивіться також: Прикордонники на Півдні розгромили логістику окупантів: знищено гармати, автівки та антени РЕБ. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи 50-ї бригади показали знищення складу пального окупантів із САУ "Богдана". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21581) танк (2197) знищення (10603) ЗСУ (9040) дрони (8756) Харківська область (3028)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 