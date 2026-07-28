У Росії заявили про масовану атаку дронів на Москву: роботу аеропортів тимчасово обмежили (оновлено). ВIДЕО

У ніч на 28 липня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників, які нібито прямували до Москви. На тлі атаки в столиці РФ та Московській області запровадили обмеження на роботу кількох аеропортів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Спочатку мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито 12 збитих безпілотників. Згодом він повідомив про ще 21 дрон, а після 5:00 ранку кількість нібито збитих БпЛА зросла ще на 40.

За останніми заявами російської сторони, загалом сили ППО нібито знищили 81 безпілотник, що летів у напрямку Москви.

Московські аеропорти призупинили роботу

Через атаку "Росавіація" тимчасово запровадила обмеження на прийом і відправлення рейсів в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

Офіційних повідомлень про наслідки атаки або руйнування російська влада не оприлюднила.

У російських Telegram-каналах і соцмережах публікували фото та відео прольоту безпілотників, а також задимлення в Московській області.

За даними пабліків, однією з можливих цілей міг бути регенераторний завод у підмосковному Чехові, який займається утилізацією шин та виробництвом гумової крихти. Також повідомлялося про ймовірний удар по складах Wildberries у селі Коледіно.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Оновлення

За наявною інформацією, дрони уразили підприємство "Гідростальконструкція" в Чехові. Завод спеціалізується на виробництві компонентів для електростанцій та гідротехнічних споруд.

Інформація про масштаби пошкоджень або наслідки атаки наразі уточнюється.

Також повідомляється про пожежу у селі Колєдіно Московської області, де загорілися складські приміщення.

Офіційної інформації щодо причин займання та можливих пошкоджень наразі немає. Російська влада традиційно заявляє про роботу засобів протиповітряної оборони.

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