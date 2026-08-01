В Уфі після атаки дронів палає один із найбільших нафтопереробних заводів "Башнефти". ВIДЕО
У російській Уфі після атаки безпілотників виникла масштабна пожежа на одному з нафтопереробних заводів міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднили відеозаписи, на яких видно густий дим і сильну пожежу на території підприємства після ударів БпЛА.
За попередніми даними, вранці 1 серпня в Уфі пролунали вибухи, а під удар потрапив один із найбльших нафтопереробних заводів.
Уфа є одним із ключових центрів нафтопереробної промисловості Росії, де працюють кілька великих НПЗ, що входять до виробничого комплексу "Башнефти".
Уражений завод є одним із найбільших російських виробників мастильних матеріалів. Відстань від Уфи до лінії фронту становить понад 1300 кілометрів.
Топ коментарі
+8 Tema9
показати весь коментар01.08.2026 10:36 Відповісти Посилання
+5 Bohdanov Dmytro #550873
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+3 Urs
показати весь коментар01.08.2026 10:41 Відповісти Посилання
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