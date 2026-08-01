Окупанти вдарили КАБами по Центральному району Херсона: загинула жінка, відомо вже про 18 постраждалих. ВIДЕО

Сьогодні, 1 серпня, російські окупанти продовжили тероризувати Херсон авіаударами, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, близько 16:00 загарбники вкотре скинули дві керовані авіаційні бомби на Центральний район міста.

Внаслідок влучань пошкоджено два заклади охорони здоровʼя, приватні будинки та складські приміщення.

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Жертви атаки

Зазначається, що цей російський удар забрав життя 54-річної жінки.

Також відомо вже про 18 постраждалих. До медзакладу доправили десятьох потерпілих – 5 жінок і 5 чоловіків. У них діагностували різні поранення, серед яких — вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи, струс головного мозку.

Усім їм надають необхідну медичну допомогу.

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