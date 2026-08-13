Україна вчить НАТО воювати: тріумф наших дронарів на навчаннях / Без цензури. ВIДЕО
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний не закликав викреслювати курс на НАТО з Конституції і не виступив проти вступу України до Альянсу.
Він сказав інше — і значно незручніше: НАТО не встигає за сучасною війною, тоді як українська армія вже має досвід, якого немає у більшості союзників. На навчаннях Combined Resolve у Німеччині дронарі 412-го полку безпілотних систем NEMESIS швидко виявили й умовно знищили американську бронетехніку.
Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає інтерв’ю Залужного Валерію Чалому, маніпуляції навколо його заяви та пояснює, чому сьогодні вже Україна навчає НАТО воювати.
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