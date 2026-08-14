Украина учит НАТО воевать: триумф наших дронщиков на учениях / Без цензуры. ВИДЕО
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не призывал исключить курс на НАТО из Конституции и не выступил против вступления Украины в Альянс.
Он сказал другое — и гораздо более неудобное: НАТО не успевает за современной войной, тогда как украинская армия уже имеет опыт, которого нет у большинства союзников. На учениях Combined Resolve в Германии дронщики 412-го полка беспилотных систем NEMESIS быстро обнаружили и условно уничтожили американскую бронетехнику.
Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует интервью Залужного Валерию Чалому, манипуляции вокруг его заявления и объясняет, почему сегодня уже Украина учит НАТО воевать.
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